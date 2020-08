Atalaya: Una vacancia…vacante

Diario Ímpetu, destacó una comisión especial a Atalaya, capital de la homónima provincia de la región, para obtener de primera mano información respecto a este pedido que, aparentemente, habría tardado mucho más de lo establecido por la ley para ser nuevamente debatido por el Concejo Provincial.

ANTECEDENTES

El Jurado Nacional de Elecciones emitió la Resolución 147-2020-JNE en la que dispone devolver los actuados al Concejo Provincial de Atalaya a fin de que convoque a sesión extraordinaria y vuelva a emitir pronunciamiento sobre pedido de vacancia del alcalde y dos regidoras.

Los hechos comenzaron el 20 se setiembre de 2019, cuando Orlando Arimuya Díaz solicitó la vacancia del alcalde Adelmo Segundo Guerrero Enciso por ausentarse más de 30 días de la jurisdicción y de las regidoras Laydi Luz García Rengifo y Alicia Martínez Neyra.

Sobre el pedido; el Consejo Provincial de Atalaya se pronunció mediante los Acuerdos 31-2019-MPA, 32-2019-MPA y 33-2019-MPA del 28 de octubre de 2019, rechazando lo solicitado por Arimuya; quien, el 18 de noviembre de 2019 interpuso un recurso de reconsideración.

Este recurso, al que Arimuya adjuntó nueva documentación según la resolución del JNE, fue rechazado mediante los Acuerdos de Consejo 36-2019-MPA, 37-2019-MPA y 38-20219-MPA de fecha 18 de diciembre de 2019, por lo que el 18 de enero de 2020, nuevamente el vacante apeló.

Esta vez, el recurso fue presentado ante el JNE; quien tomó la decisión de devolver los actuados a Atalaya “a fin de que convoque a sesión extraordinaria de concejo y vuelva a emitir pronunciamiento sobre el pedido de vacancia materia de autos”, el pasado 29 de abril.

Además, señala que la decisión debe tomarse “De acuerdo con lo dispuesto en la parte considerativa de la presente resolución (147-2020-JNE), bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de valorar la conducta procesal de las partes al momento de resolver”.

LA RESOLUCIÓN

El documento del JNE firmado por los vocales supremos Arce Córdova, Chávarry Correa y Rodríguez Vélez, de 32 puntos de extensión, hace algunas revelaciones más que interesantes y poco conocidas hasta la fecha. Dos de las cuales son bastante preocupantes.

La primera de ellas está el punto 14 de la resolución, en la que se advierte de una contradicción al señalar “El alcalde presentó actas de sesiones de concejo, ordinarias y extraordinarias, en las que habría participado. Un estudio aislado de estos documentos conllevaría concluir que el alcalde no habría estado fuera”.

Pero, enfatiza “No es menos cierto que también implicaría evaluar una aparente contradicción entre la emisión de las resoluciones de alcaldía con las que encarga su despacho y los actos de dirección de sesiones de concejo que este habría realizado”.

En pocas palabras, si participó de esas supuestas sesiones de Concejo ¿Por qué encargó la alcaldía? Y en su defecto; si no participó de esas sesiones ¿Cómo figura en actas que sí?, el JNE ha remitido copias de la presente resolución al Ministerio Público.

Además, en el punto 17 de la resolución se señala que “…El alcalde de la comuna habría dejado, en modo de encargatura, el despacho de alcaldía durante cuatro meses consecutivos, de mayo a agosto de 2019 a miembros de su concejo”.

Suma “Al respecto, si bien la mencionada autoridad municipal señala que existe un error material en la consignación del periodo de encargatura en la Resolución de Alcaldía Nº 152-2019-MPA/A y Resolución de Alcaldía Nº 188-2019-MPA/A, lo cierto es que en autos no obra resolución que acredite la corrección del mencionado error material”

Nuevamente, si se trató de un error ¿Por qué no figura la corrección del mismo con una siguiente Resolución de Alcaldía? Y si no se trató de un error y efectivamente encargó durante cuatro meses la alcaldía como advierte el JNE ¿A dónde fue el alcalde Guerrero?

DECLARACIONES

En entrevista, el gerente municipal de Atalaya, Armando Romero, señaló que la documentación con relación a la resolución 0147-2020 del Jurado Nacional de Elecciones, recién llegó a la Municipalidad Provincial de Atalaya el pasado viernes 7 de agosto, varios meses después de emitida la misma.

“El Jurado Nacional de Elecciones ha devuelto todos los actuados para que puedan reprogramarse, había actos que no estaban congruentes y por lo tanto se han devuelto los actuados que recién han llegado el día 7 de agosto y es a partir de (esa fecha) que debe contarse (los días) según la resolución del Jurado” señaló Romero.

Esto se programará, según señaló el gerente, en una sesión extraordinaria que tendrá como único punto de agenda la Vacancia. Además, agregó que en la sesión ordinaria de Concejo que se desarrollará hoy jueves 20 de manera virtual en Atalaya, no se tocará el tema de la vacancia; sino, asuntos locales.

Como una voz opositora, conversamos con el regidor provincial Giner Retuerto, quien señaló encontrarse a favor de la ley y que las evidencias, para él, son claras, con relación a los hechos imputados al burgomaestre. Al respecto, el legislador provincial señaló.

“Mi posición es de acuerdo a la norma como está establecido según las causales de vacancia. No hay nada más que salirse del tema. Nosotros nos estamos basando de acuerdo a como está estipulado la solicitud de vacancia” afirmó Retuerto.

Además, indicó que tanto el Concejo Provincial como el Jurado Nacional de Elecciones, han solicitado al alcalde la presentación de una considerable cantidad de documentación. Sobre esta situación, el regidor señaló “Yo creo que demoran (en convocar) porque le falta reunir información”.

Además, agregó “Yo creo que va a ser un poco difícil porque existen las resoluciones que el alcalde firma las ausencias, la firma y delega y deja encargada la alcaldía a la tercera y sexta regidora que también están en proceso de vacancia.

Por su parte, el principal implicado en todo este asunto finalmente habló en exclusiva para Diario Ímpetu. Respecto a este proceso de vacancia en su contra señaló “Una mentira no se puede sostener en el tiempo cuando realmente no tiene las bases, no tiene el sustento y en ningún momento el alcalde de Atalaya ha estado más de siete días fuera de Atalaya”,

Guerrero fue enfático al afirmar “Todos los regidores son conscientes que en ningún momento el alcalde ha estado fuera tres meses y ellos son conscientes que yo he dirigido todas las sesiones de Concejo, las ordinarias y las extraordinarias (…) que haya habido errores de documentación, eso nos tiene sin cuidado porque sabemos que es un tema administrativo”.

El alcalde culminó señalando “Yo siempre voy a apelar a la verdad, nadie puede venir a ‘decirme’ algo que no es. Yo he estado presente en las sesiones de Concejo, yo he sido partícipe de la sesión de Consejo, he visto que el alcalde está presente… no pueden faltar a la verdad, tendrían que votar en contra de la vacancia”.

Fernando González Polar