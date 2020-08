“Me retiran por negarme a firmar compra de víveres de manera irregular”

Milagros Albitres, exgerente de la Municipalidad Distrital de Masisea denuncia que venía laborando de manera normal hasta el 16 de julio fecha en la que fue cesada porque se negó rotundamente a querer hacer las adquisiciones de las compras de la emergencia sanitaria destinadas para canastas que fueron repartidas a la población del mencionado distrito.

Según señala la exgerente, en la fecha 30 de marzo, tiempo en el que aún estaba con vida el alcalde Silvio Valles Lomas, habría firmado un documento dirigido a su gerencia pidiendo se derive al área encargada para la adquisición de las compras por la emergencia sanitaria, tanto víveres como útiles de limpieza.

Sin embargo, esto no se habría dado en su momento, debido a que el documento habría llegado a sus manos el 19 de junio, dos meses después, cuando ya se habrían realizado las compras sin que su gerencia hay participado ni visto la compra de los víveres

“El 30 de marzo firma el alcalde pero a mi despacho, cuando me dio la secretaria yo lo recibí el 19 de junio. Son muchos meses, pues habían comprado todo lo valorizado, sin haberme consultado, sin haberme participado, sin que se haya visto la compra en almacén”, señaló, Milagros Albitres.

Asimismo, afirma que la compra se habría hecho cuando el alcalde estaba delicado de salud y ya no participaba mucho de las decisiones tomadas. Se trata de adquisiciones por 200 mil soles.

“A base de ello yo me niego a hacer el requerimiento de estas compras, porque ya estaban hechas, pero antes de hacerlas se cotizan los precios, no se dio el trámite correspondiente como lo manda OCI”, aseguró.

Señaló que la responsabilidad es de Guillermo Ayllón, gerente municipal en la actualidad junto con el área de Logística. “En reunión de concejo le dijeron, o sea que él gasta y yo voy a hacer mis funciones en el papel y yo me he negado rotundamente de firmar esas compras. Yo conversé con el mismo alcalde actual, el señor Dreyfus, le dije que mi área no se haría cargo de esas compras”, recalcó la ex subgerente.

Esto se habría en el mes de junio cuando se dio la primera sesión de concejo para la explicación de la situación sanitaria, ya que los regidores también fueron fiscalizadores y veedores de la entrega de canastas, momento en el cual estos preguntaron en cuánto estaban valorizadas y respondí que desconocía.

“Yo quiero aclarar de que mi cese ha sido por este motivo, porque mi área no quiso aceptar estas adquisiciones, porque no me puedo prestar para actos irregulares. Es por este motivo que el 16 de julio me llega el documento cuando salí de Masisea, porque el alcalde Dreyfus me comisionó con la Ugel; al llegar a Pucallpa, me entregaron el memorando en la oficina de coordinación”, finalizó.

SIGRIDT RODRÍGUEZ