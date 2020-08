Atalaínos reclaman su hospital(VIDEO)

Más de 100 millones de soledad, casi una década de espera y el hospital de Atalaya hasta el día de hoy no está concluido ¿Qué opinan los atalaínos de esta situación?

MARLENI PAIMA

“Cuantos años venimos ya viviendo, viendo la realidad no sé qué están haciendo las autoridades, que no hacen nada por nuestro hospital. Tenemos que ir a otro sitio para terminar nuestra vida en otro sitio en vez que terminemos nuestras vidas acá nomás, en nuestro lugar donde estamos, venimos años padeciendo esa enfermedad del hospital que no se ve la realidad, de verdad, no sé cuándo se realizará ¿Qué es lo que están haciendo? Se están metiéndose al bolsillo, qué más pueden hacer. Meterse al bolsillo porque si ellos quisieran hacer algo por el bien del pueblo ya lo hubieran hecho que tiempo. ¿Crees que hubiera sido diferente la pandemia si es que ese hospital estuviera listo? Sí, estando listo, acá estuviésemos todos, acá nomás nos hubiéramos muerto sin necesidad que nos lleven a otro sitio para quedarnos abandonados, sin que nuestras familias nos vean, sin que nuestras familias velen nada de nuestros restos.

BETZABET MAYTA

Una molestia tremenda, o sea, tendrían que también que abrir una investigación, qué han hecho con ese dinero porque también he escuchado rumores, dice que el hospital está mal en su infraestructura, en toda su infraestructura, qué habrán hecho con todo ese dinero o a dónde habrá ido a parar también. ¿Cree usted habría sido de utilidad en medio de esta pandemia contar con el hospital? Yo creo que sí, así no habría también tantas evacuaciones a Pucallpa, a veces por la demora por los aviones es lo que a veces una persona puede fallecer o puede pasar algo a mayores.

ELIO GUIMARAEZ

Hace 7 años que el hospital viene con ese problema; no está terminado, creo que es por la corrupción que existe en Atalaya y estamos incómodos. Yo soy atalaíno de nacimiento, no sé qué hacen las autoridades que no ven ese tema, ¿cómo no van a terminar el hospital? Más de 7 años que está ahí en construcción, en implementación, falta el dinero, ¿cómo van a faltar si son más de 100 millones?

ISAAC GÓMEZ

Yo tengo una experiencia, mi hermana tuvo ahí un incidente, falleció ya no tengo confianza en el hospital. Hay mucha indignación y tristeza por la gente que está padeciendo enfermedad y el sufrimiento por causa del hospital que no está culminado hasta el día de hoy. ¿Cree usted que hubiera sido diferente la situación con su hermana y en general en Atalaya si es que ese hospital funcionara?

Sí, habría sido diferente la verdad, porque confiadamente fuimos al hospital y pasó una tragedia, pienso que si hubiese habido los… la gente profesional necesaria y medicamentos, la atención rápida que debe hacer cuando es un caso de emergencia, hubiese sido diferente. Pero lamentablemente, no hay aprecio a la vida, al prójimo.

ELSA ESPINAL

La verdad yo me siento muy indignada porque eso ya debería funcionar, porque en pandemia no estamos libres, que se enferma alguien o se contagia alguien, ¿a dónde vamos? Es un lugar pequeño y es más lejos para ir quizás al hospital más… otro lugar donde pueda haber más equipamiento. La verdad no sé por qué lo construyen si no lo van a poner a funcionar. Más de 100 millones de soles y dicen que todavía falta plata para terminarlo… La verdad, eso es un engaño pues, es una estafa, es mentira lo que dicen, por dinero, se roban la plata, seguro pues, hay tantas cosas qué pensar.

NORMA CARTAGENA

Cuántos años estamos esperanzados en este hospital, cuántas personas hasta con el coronavirus han fallecido porque no hay la atención que debe ser, porque es contamos con una posta que ya no tiene capacidad para más y no es justo tantos años hemos estado en ese plan y hasta ahora nada, toda la vida nos engañan y hasta ahora nada. Con 100 millones, ya debería estar casi terminada la obra y hasta ahora nada, es un elefante blanco como se dice ¿Si Atalaya hubiera tenido su hospital listo, la situación hubiera sido mejor? Muy buenos médicos, mejor atención y no estaríamos pasando por esta situación, porque en una emergencia tienen que ir a Pucallpa y si por A o B la persona no tiene medios económicos se muere acá en Atalaya y no es justo.

Fernando González Polar