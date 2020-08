Familia busca a chofer desaparecido

El día de su desaparición vestía pantalón jean color azul, zapatillas negras y polo blanco. Sus características físicas son: cabello negro, cara redonda, mide 1.70 metros y es de contextura gruesa. Sus familiares se encuentran en Pucallpa buscándolo, aún no tienen información de su paradero, pero no pierden la fe y esperanza de encontrarlo.

