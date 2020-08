Ministra no sabe del préstamo del gobernador

No, todavía no lo he escuchado.

En lo que es atención de la pandemia no vamos a escatimar recursos, todos los recursos que se necesiten serán habilitados, así que siempre estamos en permanente coordinación con el Minsa, ya me han llegado un pedido de demanda adicional que voy a coordinar con el Minsa, los EPP para los médicos, también medicamentos, brecha de personal, creo que la pandemia nos ha hecho dar cuenta que hay mucho por invertir en salud y por eso es que, el presupuesto el próximo año tiene una inversión histórica en el tema.

Bueno, he podido ver de primera mano las necesidades de las comunidades, fuimos a Belén, he visto una enorme necesidad por cerrar la brecha a los servicios de salud, así que vamos a trabajar.

You May Also Like