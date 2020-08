Abuelo denuncia desaparición de restos de recién nacido

Este lunes se le encontró totalmente acongojado a Julio Pizango, denunció la desaparición del cuerpo de su nieto del depósito del hospital de Pucallpa.

“Reclamo la pérdida de mi hija, mi nieto ha nacido vivo, a los pocos minutos falleció, reconozco eso, lo que no puedo aceptar es la desaparición del cuerpo, me tienen que responder” indicó.

Según su versión, Yadira Pizango Panduro, su hija de 17 años de edad tenía casi seis meses de embarazo, al presentar dolor de cabeza, presión arterial alta, fue trasladada al mencionado nosocomio la tarde del último viernes.

En Emergencia del hospital, le diagnosticaron preclamsia, fue ingresada al área de UCI, para luego practicarle una cesárea, pues debido a la gravedad en su estado de salud, pusieron a elegir entre la vida de la madre o el bebé.

“Mi señora firmó un documento para la cesárea, el bebé nació con vida pero murió a los minutos, los doctores entregaron al vigilante el cuerpecito del bebé, lo pusieron en el depósito que es como una morgue en el hospital, no entiendo, ahí es donde se desaparece el cuerpo”, señaló.

“La misma doctora de apellido Falcón conversó con nosotros después de la cesárea, nos dijo que el bebé ha nacido vivo pero murió, yo les he entregado a los médicos responsables quienes me recibieron y yo no sé qué haya pasado, nos dijo que ella nada más opera”, indicó.

Asimismo, señala que, le quisieron entregar los restos de su nieto sin ningún documento, pero había nacido vivo y pedía un acta de nacido vivo, y un acta de defunción que correspondería; sin embargo, esto no fue posible porque le indicaban que era un aborto, por lo que el cuerpo del su nieto fue conducido hasta el depósito.

Sin embargo, al reclamar los restos de su nieto, le indicaron que no había, habrían desaparecido y la única explicación fue que se le había comido el gato o la rata. Además aclara que el cuerpo sigue desaparecido desde el sábado,

Julio, totalmente angustiado señaló que aunque el estado de salud de su hija estaría presentando mejoras, no se quedará con los brazos cruzados. Que se le comió el gato, que se le comió la rata, lo mencionan los mismo doctores y los vigilantes también me mencionan lo mismo el doctor Conde, el me mencionó eso, y no puede quedar impune”.

Finalmente, señaló denunció el caso acompañado de la Defensoría del Pueblo n la Comisaría de Pucallpa; a raíz de esta denuncia recién me han empezado a dar algunos alcances, aseveró.

