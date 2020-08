“Era un óbito fetal, no nació vivo”

Luego del desgarrador testimonio de un padre de familia, que denunció la desaparición de los restos de su nieto del depósito del hospital regional de Pucallpa, el director, José Antonio Mercedes Garay, se pronunció al respecto.

“Sí, esto ha sido una información del día sábado; es el caso de una gestante que ha llegado a nuestro servicio en forma grave, con un diagnóstico de eclampsia severa e ingresa a trauma shock y es intervenida en la noche como emergencia tanto así que se le practicó una histerectomía”, señaló

Sin embargo, adicionalmente a este diagnóstico, la gestante habría sido diagnosticada con un óbito fetal eso es lo que clínicamente se determinó a su ingreso. Asimismo, aclaró que debido a la edad gestacional y al diagnóstico, no fue compatible para un bebé nacido vivo.

“Era una gestante de 23 a 24 semanas, los especialistas de Neonatología tienen un criterio, para que un recién nacido sea considerado compatible con la vida, tiene que estar entre las 25 semanas y con peso mayor de 520 gramos”, aclaró.

Posteriormente indicó que, más llama la atención es la versión que nació vivo, al ser muy corta su edad gestacional, es muy difícil que tenga la parte clínica y siendo determinada por el neonatólogo o el pediatra quien es que recibe al niño. Está en proceso de investigación, asimismo, aclaró que no podía ser sindicado como nacido vivo debido a que era un óbito fetal, es decir, no nació vivo.

No ha estado siguiendo con su control, aparentemente ya que la gestante llegó con preclamsia en forma severa llegó a la unidad de Trauma Shock, de ahí pasó a la intervención por eso, pasa a UCI, entonces vemos hay negligencia de varias partes y de la familia misma que no acude a tiempo”.

“Frente a la disposición de una morgue o mortuorio, aclaró que no cuentan con una morgue ya establecida, teniendo solamente un centro de acopio. Lo que me manifiestan es que no se lo quisieron llevar en un primer momento, ese mismo día. Seguramente lo restos se lo dan a la familia en este caso como un óbito fetal, pero que no iba a salir con un certificado, porque era un óbito, no nació vivo”, afirmó.

Dijo además que por parte del hospital, el caso está en un proceso de investigación, pero que ya al estar recogiendo toda esta información de los médicos. Se han encontrado, que los restos sí se habrían entregado a la familia el día sábado 22 en horas de la tarde, en coordinación del jefe del servicio, el médico Conde.

Finalmente, aclaró que, es un problema de salud pública la muerte materna, y además, debido a la situación de contingencia del hospital, entonces ya no contamos con una morgue, solo funciona una zona de depósito y en malas condiciones, hasta habrían ratas.

Además este ya es un tema público y ha entrado la Defensoría y la Fiscalía y estando en investigación, habría pedido un informe a todas las áreas, Pediatría, Neonatología y el área de Ginecología, en este caso la médico Falcón quien operó, va a tener que hacer su informe, aseguró.

SIGRIDT RODRÍGUEZ