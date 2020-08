Familia de Yarinacocha perdió su vivienda en incendio

Luego de un voraz incendio que consumiera una humilde vivienda este último fin de semana en el A.H. Los Yines, la humilde familia damnificada pide ayuda a las autoridades.

El hecho ocurrido en la intersección de los jirones Señor de los Milagros con Ucayali, el sábado 22 agosto, se suscitó durante el friaje que azotaba a la población, según señala la afectada.

“Había prendido mi candela para cocinar, y como estaba cerca a la pared, los fuertes vientos hizo que se pegara al plástico que había en la pared, fue rápido, no me dio tiempo de sacar nada, corrimos con ropa encima”, indica, Matiza Vásquez.

La humilde madre de familia señala además que el terreno no les pertenece, que solo era una cuidadora por lo que ahora no tendría en dónde vivir. Según asegura, los dueños del predio solo fueron a ver y no le dijeron nada.

“He perdido todo, solo he podido salvar mi vida y la de mis hijos, mi esposo se dedica a la pesca y no tenemos un lugar dónde vivir. Yo solo soy la cuidadora, los dueños del terreno vinieron a ver y nada más, no me dijeron nada” aseguró.

Esta madre de familia tiene tres hijos, de las edades de cuatro, seis y diez años, quienes gracias a la caridad de una vecina han logrado pasar estos días de angustia, sin embargo, pide la ayuda a las autoridades y aquellas personas de buen corazón.

Necesitan ropa, alimentos, materiales para construir un espacio en el que puedan pasar los días con sus pequeños. A quienes tengan el interés de ayudarla pueden llamarla al celular 941 052365.

SIGRIDT RODRÍGUEZ