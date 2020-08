“El puerto es un caos total”

Luego de los recientes y lamentables incidentes que han cobrado varias decenas de vidas en el Ucayali; diario Ímpetu conversó con Luis López Panduro, presidente de la Asociación de Armadores de Ucayali para analizar la situación del puerto de Pucallpa donde reina el desgobierno y el olvido de las autoridades.

¿Qué sensación le deja a cada vez que ve una noticia de un incendio, un hundimiento por exceso de carga o de pasajeros en una embarcación que cuestan vidas y que cuestan dinero al final para las empresas y en general para la región?

Nosotros tenemos un enorme movimiento en Pucallpa como ciudad portuaria, aquí hay un flujo enorme de pasajeros y de mercancías que se hacen en diferentes tipos de naves. Entonces, desde el momento que tenemos este tráfico la probabilidad de hundimiento es alta como existe la probabilidad alta en el trasporte terrestre.

Pero lo que tenemos acá es lo siguiente: acá es un caos total. Las actividades se realizan sin ningún tipo de orden y aquí no se preocupa la autoridad, cómo puede ser posible que Pucallpa teniendo la calidad de ciudad portuaria hace muchísimos años no hayamos podido construir por lo menos algún tipo de infraestructura.

Si bien es cierto, el gobierno nacional no se preocupa en construir una infraestructura portuaria, estamos más de 30 años en esto desde que quedó deshabilitado el anterior muelle, pero seguimos en esto. La autoridad municipal y la autoridad regional tienen que preocuparse; pero, no les está interesando la cantidad de ciudadanos, la cantidad de mercancía que se moviliza por acá.

Una cosa muy importante en este momento, no hay legislación para viajar a través de los ríos…

Fíjense, desde que se empezó con la reactivación económica, se dictaron las normas para movilizar los pasajeros vía aérea y vía terrestre, pero en la vía fluvial no existe ni una norma, como si todos estos ciudadanos que viven en el ámbito de toda la Amazonía estuvieran estáticos. No hay norma, no hay absolutamente nada, el Estado no se preocupa, el gobierno regional no se preocupa; miran para otro lado. Creo que aquí hay una enorme responsabilidad de las autoridades.

¿Es un desperdicio no mirar hacia el Ucayali?

Obviamente, porque si miran ustedes, ¿por qué Pucallpa dio ese salto rapidísimo de capital de provincia a capital de departamento y a capital de región? Por la característica que tiene de ciudad portuaria. Pero nuestras autoridades parece que desconocen esto y no les interesa absolutamente nada.

Si ustedes miran todo este panorama desolador, en condiciones precarias, cómo pues la autoridad no puede reaccionar y crear las condiciones por lo menos para un sitio un área donde las naves de transporte puedan tener al ciudadano en las mínimas condiciones, que haya un registro de pasajeros, que haya un registro sanitario en estos tiempos de pandemia.

Si damos un vistazo nos daremos cuenta que los ciudadanos están ahí con las condiciones más precarias. Acá hay una responsabilidad.

Como presidente de la Asociación de Armadores recorre esta improvisación de puerto que tenemos en Pucallpa ¿Acá existe si quiera un baño portátil, hay alguna lumbrera, existe si quiera un esfuerzo por aplanar algo en la calle, hay una escalera armada para darle condición a los trabajadores y a los pasajeros que recorren el puerto de Pucallpa?

No hay absolutamente nada a pesar de las innumerables gestiones que se hizo con los gobiernos regionales, con el gobierno municipal, o sea, no hay un interés de habilitar por lo menos un área. En la siguiente cuadra que es el final de Atahualpa, ahí es el puerto de los plataneros, y es todo un caos.

No es posible que Pucallpa tenga características de una urbe ya desarrollada, moderna, pues tenga estas condiciones. No se está mirando en el desarrollo integral de la ciudad, al puerto.

Hay una cosa que es muy curiosa, en Pucallpa no hay puerto, pero hay Autoridad Portuaria Nacional que cobra tarifas y que debería ser el encargado de garantizar que los zarpes estén de acuerdo a Ley…

En el tema del transporte fluvial tenemos dos autoridades que tienen competencia, Capitanía de Puerto, encargada del control y policía fluvial, y tenemos la Autoridad Portuaria Nacional, encargada de los zarpes, y lógicamente se paga por el zarpe y por el arribo, dependiendo de las toneladas del registro bruto de la nave, pero obviamente esto está dentro de la estructura administrativa de un Estado y no se ve, por ejemplo, algún tipo de inversión.

El año 2011 ya teníamos en Pro Inversión, con registro, el proyecto para el terminal portuario de Pucallpa y se deshabilitó en el año 2013 porque había pasado el tiempo. Y desde ahí esto se está avanzando a paso lento. Como se sabe, hay cobro por parte de las dos autoridades, pero ni siquiera se puede decir que es por las instalaciones portuarias, porque la instalación portuaria que existe acá es lo que el sector privado habilita un barranco en el río y le da determinadas funciones para poder hacer sus funciones de carga y descarga, y el transporte de pasajeros.

¿Acá viene SUNAT, la DIRESA, SUNAFIL? ¿Acá se verifica si los trabajadores están en panilla? ¿Acá en el puerto hay alguna garantía para las personas que trabajan?

Como se puede apreciar, acá todo es un tema de carácter informal. El Estado no toma en cuenta este espacio o no le interesa desarrollar este espacio por eso es que vemos estas condiciones.

¿Cuánto pierde Ucayali por no potenciar su puerto?

Bueno, si cuantificamos eso; estadísticamente no está, sino con el conocimiento que tenemos de la cantidad de mercancía que salen y van para el Bajo y Alto Ucayali, nosotros estimamos más o menos alrededor de 6 mil o 7 mil toneladas diarias de mercancía que está refrendada en la cantidad de vehículos que ingresan a la ciudad de Pucallpa.

Nosotros tenemos más de 100 camiones ingresando todos los días, camiones de 30 toneladas, una parte que queda en la ciudad y el mayor porcentaje de esta carga va hacia el Bajo y hacia el Alto Ucayali. Entonces, imagínense cuánto sería el total si se canalizaría con una buena infraestructura portuaria.

Obviamente que el Estado está perdiendo muchos ingresos y la ciudad, no podemos permitir que una ciudad moderna esté con estas condiciones, imagínense el visitante de otros sitios, no pueden entender cómo podemos ser tan negligentes los pucallpinos, que no podamos darle valor a nuestro puerto.

Fernando González Polar