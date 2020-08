Anciano postrado en cama no podría cobrar su Pensión 65

Octavio Insapillo Tuanama de 82 años quedó postrado en cama luego de que sufriera una fuerte caída en su chacra en Zapotillo, por ello su esposa y su hija desde su humilde vivienda, del jirón Túpac Amaru Mz. 124 Lt. 11 de Yarinacocha, piden ayuda para atención médica.

Asimismo facilidades para que el anciano tenga acceso a la pensión que le correspondería cobrar el viernes 4 de septiembre, lo reciba en su domicilio.

“No puedo moverlo de la cama, he pedido ayuda en el banco y a uno de los representantes de Pensión 65, pero no han dado ninguna solución. Me dijeron bien le traes en sillas de ruedas o una carta poder para que puedas cobrar, pero esa carta cuesta 500 soles, prácticamente es lo mismo que la pensión de mi papá”, indicó la hija.

Según Licenia Tuanama Flores, el agricultor fue diagnosticado con costillas fracturadas y vértebras separadas y le es imposible ponerse de pie.

Me dijeron que le iban a pagar en su domicilio y no han cumplido, no lo puedo mover porque grita de dolor, no puedo llevarlo ni en silla de ruedas porque no tenemos, a veces he pensado en alquilar una camilla y llevarle a ver qué me dicen en el banco. El mes pasado cobró en la agencia del centro, lloraba de dolor, pero ahora ya se ha agravado, no se mueve”, señaló.

Por otro lado, su esposa, Margarita Flores Shahuano de 75 años, debido a un derrame que habría sufrido hace un tiempo atrás, también tiene problemas de salud, pues desde entonces tiene fuerte dolores de cabeza, y ha perdido gran parte de la audición, hecho que le complica llevar una vida normal.

Desde este medio hacemos un llamado a las autoridades correspondientes. Solo deben comunicarse al número de celular 929 760 636 perteneciente a su hija Licenia.

SIGRIDT RODRÍGUEZ