“GOREU tienen embarcaciones que nos podría servir”(VIDEO)

Luego de la entrevista presentada ayer, encontramos en el puerto a la capitán de fragata Nora Benavides, comandante de la Capitanía de Puerto de Pucallpa, con quien se analizó el alcance de sus funciones y los límites de la misma, así como la situación de los zarpes y arribos del Puerto de Pucallpa.

¿Cuáles son las funciones de la capitanía de puerto de Pucallpa?

Nosotros tenemos tres funciones, la primera es salvaguardar la vida humana en el ámbito acuático, la segunda es proteger el medio ambiente y la tercera es combatir todo tipo de actividad ilícita ya sea robo, narcotráfico, tala ilegal, minería ilegal. Estas actividades realizamos desde que yo asumí esta capitanía de puerto.

El zarpe de los pasajeros o carga, de los rápidos, de los pongueros. ¿La autorización es responsabilidad de la capitanía?

No, tenemos una ley del Sistema Portuario Nacional, que es la 27943. La Autoridad Portuaria Nacional se encarga de dar zarpes a las motonaves fluviales, así como a todas las lanchas rápidas. En mi caso, las únicas que se encuentran en mi jurisdicción son las embarcaciones que se dedican a la pesca.

En estos lamentables accidentes donde ha habido exceso de carga, exceso de pasajeros, donde no se tiene una nómina clara de pasajeros. ¿Quién debió o quién debería fiscalizar de acuerdo a esta Ley?

Si bien es cierto, hemos redoblado los esfuerzos desde el principio de la pandemia. Hoy en día salen de 2 a 3 guardias. Nosotros tenemos un control posterior, luego de que la APN (Autoridad Portuaria Nacional) les entrega el zarpe a esas embarcaciones, nosotros hacemos navegaciones para controlar y verificar que todos los temas de seguridad estén cumpliendo con lo que está establecido.

Pero dentro del agua, eso es cuando ya salió. Pero antes de salir, ¿quién debe estar atento para que se cumpla lo que se ha autorizado?

La Autoridad Portuaria Nacional. Nuestra jurisdicción no es la tierra, los nuestros son: las 200 millas marinas, todos los ríos y lagos navegables.

Y en estas fiscalizaciones que ustedes realizan a las embarcaciones ya en camino, ¿qué cosas más frecuentes encuentran?

Se ha encontrado en estos últimos tiempos la informalidad, la gente que se dedica a la tala ilegal, hemos incautado bastante producto forestal maderable, asimismo, estamos llevando un operativo de pesca ilegal y el tema de la minería. Hemos combatido hasta la fecha más de 30 dragas ubicadas en diversos puntos de nuestra jurisdicción.

¿Qué es lo más urgente para mejorar la seguridad del puerto para los pasajeros, para los trabajadores en este momento?

Yo pediría un apoyo al gobierno regional, ellos tienen embarcaciones que nos podría servir a nosotros para un mayor control y un mayor patrullaje. Tengo las unidades disponibles, en la actualidad están todas operativas. Tengo 6 operativas desplegadas en Orellana, Contamana, Sepahua, aquí también en Yarinacocha.

Si el gobierno regional hiciera bien en apoyarnos con sus embarcaciones sería un punto bueno para nosotros, porque nos ayudaría también para el control. Porque lamentablemente la gente informal espera las horas de la madrugada para salir ilegalmente.

Capitán, en su experiencia de más de 20 años en la Marina, en la capitanía propiamente en el área de Capitanía de Puerto. ¿Usted ha visto alguna vez un puerto como el de Pucallpa? Hablo de condiciones físicas, de limpieza y de atención por parte del gobierno local.

Bueno, yo he desarrollado toda mi carrera profesional en el ámbito marítimo, he trabajado en Chimbote, en Salaverry, en Ilo, en Pimentel y es mi primera oportunidad en la selva. Pero, sin embargo, veo demasiada informalidad dentro del ámbito fluvial.

Si bien es cierto, hoy en día podemos viajar en avión, en bus, en carro, pero aún está autorizado el transporte fluvial. Vamos a seguir controlando y exigiendo que la población cumpla lo establecido por el Estado peruano.

No está reactivado todavía, tomen sus precauciones. Estamos en una fase ya acomodada, ayudándonos en la parte económica, pero si bien es cierto, todavía no está autorizado y es por algo. Si aún no se ha reactiva el trasporte fluvial es porque no tiene las condiciones apropiadas para realizarlo. Los aviones sí lo tienen, en el tema terrestre también.

FERNANDO GONZÁLEZ POLAR