Protestan en los exteriores de EsSalud

No están de acuerdo con la fusión Minsa y EsSalud, ya que ambas instituciones manejan su propio presupuesto. Con respecto al pedido de cese del cargo de la directora ejecutiva, Fiorela Molinelli, señaló que no la quieren más en el cargo debido a que habría mostrado ineptitud en dirigir una institución tan grande como EsSalud

“Exigimos el respeto, el respeto al pacto que ya hicimos de la escala salarial; no es incremento de sueldo, sino es distribución, lo han distribuido como a ellos les pareció y la última parte mínima que no nos favorece cuando tengamos que jubilarnos. Tenemos pedidos locales como es el mejoramiento del petitorio farmacológico, más consultorios externos en forma escalonada”, señaló.

“Son 87 trabajadores que estuvieron en primera línea y que no fueron reconocidos, no tenemos, equipo de protección, como se ha estado viendo hemos reutilizado, cada quien se cuidaba como podía pero la institución no estaba comprometida”, indicó Norma Arancivia Vela.

