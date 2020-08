Cesan a fiscal del caso Xing Tang

A un mes de que se abriera proceso disciplinario a los fiscales a cargo del caso Xing Tang Aliaga -el joven chef que murió luego de un haber sufrido un impacto por un efectivo policial- Flor Guerra, fiscal a cargo del caso, fue cesada de su cargo, luego de que la defensa de la familia del chef presentara una denuncia frente a las irregularidades que se habrían presentado durante el inicio de las investigaciones, así lo dio a conocer Tony Penadillo Díaz, abogado de la familia Tang.

“Efectivamente, tenemos conocimiento el día de hoy la Fiscalía de la Nación ha publicado en El Peruano la destitución de la fiscal Flor Guerra, quien era desde el principio la encargada del caso de Xing Tang Aliaga. Esta destitución se dio frente a la denuncia que nosotros hemos realizado por las irregularidades que se habían presentado durante el inicio de las investigaciones preliminares, no nos alegra la destitución de la fiscal pero toda causa conlleva a un resultado”, señaló, el abogado.

Asimismo, indicó que la dirección del caso de su patrocinado ha sido asumido directamente y de manera inmediata por Johnny Llanos, fiscal provincial titular de la Primera Fiscalía Penal de Coronel Portillo, quien fue el superior inmediato de la entonces fiscal Flor Guerrero, y quien ya ha asumido un buen tramo de la investigación, proceso que va avanzando en forma positiva actualmente.

“Lo que se espera de él pues es que no se olvide de esta investigación, que no lo deje encarpetado y se empolve; si bien el investigado hoy prófugo de la justicia y ex policía Paul Guerra Méndez está no habido, que no se olvide que fue justamente por una ineptitud, y una falta de diligencia de parte del fiscal Johnny Llanos, que hoy este prófugo de la justicia no está respondiendo ante un mandato judicial”, señaló.

Tony Penadillo, asegura que el fiscal en un principio también firmó la orden de libertad, este hecho por el cual no se exime de responsabilidad por lo que también viene siendo investigado por este caso, por lo que esperan que no tome represalias y que actúe con diligencia como este caso amerita. Asimismo, indicó que, el resultado de estas denuncias tiene que ser ejemplar para que de esta forma los magistrados que se encuentran en la fiscalía piensen siempre en cumplir con su labor eficientemente como defensores de la legalidad.

Finalmente, el abogado de la familia Tang, indicó que a un mes un mes del sensible fallecimiento de su cliente, la familia está a la espera de justicia, esperan es que el culpable reciba la sanción correspondiente, actualmente Paul Guerra Méndez se encuentre prófugo de la justicia con un mandato de prisión preventiva que no se puede hacer efectiva.

SIGRIDT RODRÍGUEZ