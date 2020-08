HAY acondicionará consultorios en Campo Ferial

A solicitud del Hospital de Yarinacocha, a través de la Dirección Regional de Salud de Ucayali, la alcaldesa Jerly Díaz Chota, no dudó en entregar estos ambientes, porque la salud del pueblo es lo primero. En estos tiempos de la pandemia Covid-19, existen miles de familias que se han visto perjudicados, por no contar con los servicios de atención externo del HAY.

