Niega acoso y asegura que quieren su cargo

Diario Ímpetu buscó la réplica del médico Raúl Wilfredo Vázquez Huasasquiche, y de plano negó la acusación de Vanessa Pérez Díaz, por el delito de acoso sexual y aseguró que la denunciará por difamación. Dijo también que cuenta con el respaldo del gobernador Francisco Pezo y esta situación no perjudicará su cargo como director.

“Ella viene laborando en el hospital desde el 2014, incluso fui su jefe cuando estuve encargado del área del SIS y nunca hubo algún tipo de acoso. Luego, en Emergencia en el 2011, en donde también ambos trabajamos y nunca pasó nada. Hoy que asumí la dirección sucede esto, ella podrá decir mil cosas, pero serán las pruebas que determinen quién miente”, señaló.

Según el director todo empezó cuando asumió su cargo como director, el jefe de la denunciante, Denisse Martínez del área de Salud Ocupacional, se acercó a preguntar qué será de ella, si continuaría o no en el cargo, como ostenta diplomado en Salud Ocupacional, prefirió que ella continúe, mientras que a Vanessa Pérez ordenó que regrese a Emergencia por ser auxiliar de Enfermería.

La denunciante se acercó el lunes 20 de julio a preguntar por qué le quería cambiar al área de Emergencia, le dijo porque es técnica de Enfermería, además que está a punto de nombrarse y debe estar dentro de su área.

“Dos días después regresó a mi oficina y volvió a insistir que no la cambiara de área, ya que no sabría ni medir la presión. Durante el tiempo que estuvimos a solas con ella no la acosé, no la besé, no la toqué y mucho menos le propuse dar dinero, en qué momento si supuestamente estábamos utilizando mascarillas, ella no menciona eso en su denuncia”, declaró el médico.

Asegura que en sus 17 años de carrera médica jamás se vio envuelto en ese tipo de escándalos. Es más, en febrero de este año gracias a él no la sacaron del hospital, él intervino para que ella se mantuviera en el cargo y tampoco le pidió nada a cambio.

Hoy en día, la denuncia que ella hace cree que se debe a que pretendió que lo sacaran del cargo para que regrese el anterior director, las investigaciones determinarán su responsabilidad.

SHIRLEY VELA