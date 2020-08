Conversamos con el abogado especialista en temas tributarios José Verona para analizar la coyuntura económica y el impacto que tendrá el Coronavirus sobre la misma. A detalle, explica que la clave para salir de la recesión económica en la que nos encontramos es la adaptación y la convivencia con el virus.

¿Cómo viene afectando la pandemia a la economía nacional?

Van de la mano, no hay una afección del Perú, así como la pandemia ha afectado a todo el mundo. Hay que tener muy en claro algo, la pandemia aún no empieza, todo lo que hemos vivido hasta el momento es el inicio. No hemos llegado a la crisis máxima, no va a haber vacuna el 2020, no va a haber vacuna comercializable hasta el 28 de julio del 2021.

Es probable que convivamos con la pandemia del Covid-19 hasta el 28 de julio del 2022. Entonces, el mejor consejo que le puedo dar a mis amigos empresarios, comerciantes y negociantes de toda la selva peruana es: prepárense para dos años de convivencia con el Covid. Y las mejores decisiones se toman cuando hay más opciones incluidas. La economía va a caer si el empresario no se adapta al Covid.

Justamente ha mencionado un plazo de dos años, en ese sentido, ¿Cuánto va a durar la recuperación post pandemia? Señala que el inicio de la recuperación va a llegar con la vacuna, pero después de esto ¿Cuánto nos va a tardar como país el proceso de recuperación?

En cuanto el empresario asimile que los servicios hoy son door to door (puerta a puerta) la recuperación económica puede empezar antes de que llegue la vacuna. Aquellos empresarios un poquito clásicos que se queden con la idea de que, los clientes vengan a mi negocio, son los que están haciendo que caiga la economía.

Pero si nos ponemos a pensar en aquellos negocios que han abrazado el servicio door to door, tales como San Fernando, helados D’Onofrio, Backus, quiere decir que llevan el producto a la puerta del consumidor. Ya no pasan por el mayorista, por el intermediario, por el bodeguero. En la medida que los empresarios tomen los servicios door to door la economía va a crecer.

¿Existen sectores con mejores posibilidades de reactivación? O todos los sectores se encuentran en la misma condición y es esta adaptación la que va a marcar las diferencias de cuáles sectores se reactivan mejor y primero.

Hay personas que les llegaron el ticket para ir a la fiesta, que son las que están preparadas, las que ya han estado haciendo ventas digitales. Ellos están mejor preparados para enfrentar la crisis sin duda alguna. Pero, ese ticket para entrar a la fiesta, dentro de la fiesta, hay quién baila mejor.

Es decir, puede haber una persona que nunca hizo comercio electrónico ni página web, pero en menos de 15 días se monta la página web, la aplicación, agarra pasarela de pago y saca su aviso que los productos llegan hasta la puerta de sus casas. Se acabó, ése va a rallar. Quizá no tenía el ticket para entrar en la fiesta, pero baila mejor. Es una cuestión de visión.

Si es que esta visión no llega, si es que los empresarios de los sectores MYPE y PYME no tienen esta visión y caen ¿Cuán grande va a resultar esta caída para la economía nacional?

Ya fue grave, la caída en junio ha sido al menos el 30.2 % lo que técnicamente nos califica que estamos dentro de la recesión económica, se habla que a nivel mundial va a haber ni quiera una recesión económica, sino una depresión económica. Entonces, cuanto más rápido el empresario se de cuenta de que todo el servicio es door to door, va a tener más éxito.

Cuando el empresario no se adapta al cambio va a morir, va a quebrar y cerrar, y un joven con visión de comercio electrónico, ése es el que lo va a remplazar. O sea, esta pandemia va a arrasar con los empresarios clásicos.

¿Y esa es la razón por la que hay tantos jóvenes que han entrado en el sector negocio, en el sector comercial?

En el sector comercio han entrado muchos jóvenes, en el sector negocio no todavía. Hay una diferencia, en el comercio compro y vendo. Compro vasos, vendo vasos. Negocios es algo más sofisticado, es hacer otra cosa, a mí me gustaría que los jóvenes entren a hacer negocios, significa, comprar insumos, transformar y entregarlos. Diferente a un comerciante mercador que compra productos para venderlos sin ninguna transformación. Ambos son buenos, pero el que hace negocios lucra más y el margen de rentabilidad es mayor.

¿Cree usted que han funcionado las medidas de reactivación económica planteadas desde el MEF?

No tiene ninguna medida de reactivación económica. Darles prestamos a las empresas no es reactivarlas económicamente, bajar la tasa de impuestos es reactivarlas económicamente, bajar las vallas de formalización es reactivar económicamente. Una medida que no ha hecho el gobierno y que debería hacerlo es crear empresas familiares, así no se pagan aguinaldos, CTS, vacaciones, solo pagas el sueldo y el pago de salud, el 7%, tampoco se paga AFP u ONP, es un régimen temporal por Covid-19.

Cuando llegue la cura del Covid-19, este régimen se suspende, pero mientras dura, si usted trabaja con sus familiares de los 1 000 soles que se ganen 9% va para el seguro de salud, entonces, toda la sociedad peruana de la noche a la mañana va a tener EsSalud, porque se comienza a formalizar el empleo informal.

Y formalizar no es cambiar el modelo que tiene, sino es, adaptarse al modelo que se viene ejecutando. El Estado habló de las fases 1 y 2 de reactivación donde repartió muchísimo dinero en grandes empresas y no se enfocó tanto en las pequeñas empresas. ¿Cuál es su análisis ante esta situación?

Son cosas diferentes, la reactivación de actividades tuvo muchas empresas chiquitas, muchas peluquerías, muchos restaurantes, pero, la fase de reactivación económica que es darles dinero mediante Reactiva Perú se dirigió a las grandes. Y, dicho sea de paso, la grande genera mucho trabajo formal, la chiquita tiene mucho trabajo informal. Y yo cobro impuesto de los que tienen trabajo formal no de los que tienen trabajo informal. O sea, al informal hay que invitarlo a formalizarse y eso va a ayudar mucho.

¿Cree que hay medidas importantes de instituciones como la SUNAT para apoyar a las empresas?

La razón de SUNAT es cobrar impuestos no es enseñar a hacer negocios. Creo que el que debe dar las facilidades es el Ministerio de la Producción o el Ministerio de Economía, pero SUNAT no, su deber es cobrar. No confundamos los roles, el rol de SUNAT se recaudar los impuestos y darle la plata para que el Estado pueda hacer hospitales, plantas de oxígeno, para que puedan contratar médicos y enfermeras.

Si el Estado se queda sin dinero, chau medicina, chau hospital, chau médico, chau enfermera. La única manera de vivir en sociedad y sobrevivir al Covid-19 es que, el Estado siga recaudando para que pueda seguir solventando esta atención médica masiva que le ha tocado vivir al mundo.

¿Usted podría identificar en la Amazonía sectores con mayor recesión o es una situación estándar nacional?

No, definitivamente la Amazonía sufre por falta de una infraestructura, falta de carreteras, falta de hospitales, falta de colegios y esa falta de infraestructura hace que la recesión económica o el golpe económico sea mayor. El gran reto que va a tener el siguiente gobierno es: cómo relanzo la economía a través de obras emblemáticas grandes. Tenemos toda una tarea para poder relanzar el Perú al mundo

¿Tenemos indicadores de desempleo en particular de Ucayali?

Claro, hay 4.1% de desempleados informales y 2.6% desempleados formales. Esa es una realidad con la cual debemos convivir los peruanos, es un tema de índole nacional. La caída del empleo es alucinante por decirlo menos.

El año pasado se eliminaron las exoneraciones tributarias y se compensó con un fideicomiso en Ucayali ¿Cree que este fideicomiso y este sistema podría ser suficiente para que el gobierno regional de Ucayali, tomando medidas propias, reactive la región?

Creo que no ha funcionado, creo que es mucho mejor hacer obra directa. Cuando había la devolución, no era para todos. En estos momentos lo que debemos primar va a ser un mecanismo que reactivación la economía a nivel de Ucayali y a nivel de Pucallpa.

¿Qué debería hacer el bloque de gobiernos regionales amazónicos como tal para impulsar el salir de esta caída económica?

Yo sacaría un plan de acción donde las empresas no tengan problemas para sacar licencia de funcionamiento. Haría un plan de destrabar toda la inversión empresarial. Hay una relación real que a veces la población se olvida, las empresas generan trabajo, el trabajo genera sueldo, el sueldo activa la economía y activando la economía, el gobierno recauda impuestos.

Todo empieza porque hagan empresas. El empresario es el que mueve el 84% del empleo a nivel nacional, formal e informal. Porque los empresarios el 81% de las MYPES son informales y el 72% de las empresas grandes son informales, esa es la realidad. Entonces, quieran o no, el empresario mueve el empleo formal e informal, es el que mueve nuestra economía. Pero solo la parte formal de la economía es el que termina pagando impuestos.

Algún mensaje para los ucayalinos y ucayalinas en medio de toda esta situación que hay mucha desorientación, poca información certera y objetiva.

Vamos Ucayali, podemos con todo, arriba Perú, somos guerreros, somos de lucha, la solución está en nuestras manos. Ponernos a trabajar y salir adelante evitando contagiarnos.

Fernando González Polar