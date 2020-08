Trabajadora denuncia por acoso sexual al director del hospital Amazónico

Una joven denunció ser víctima de acoso sexual por parte del director del Hospital Amazónico, Raúl Vázquez Huasasquiche. Le pedía que accediera a sus deseos a cambio de no cambiarle de área.

De acuerdo a los documentos presentados a Ímpetu, todo empezó el 25 de julio de 2020, aproximadamente a las 10 de la mañana, la denunciante Vanessa Pérez Díaz, se acercó a la dirección del Hospital Amazónico de Yarinacocha para recoger un encargo (dinero) para su jefa, Denisse Martínez, el director Raúl Vázquez, aprovechó para decirle que la rotarían al área de Emergencia.

Afirma que en seguida le hizo la deshonesta propuesta: “Qué me darás a cambio de que no te mande al área de Emergencia”, se quedó nerviosa y solo respondió que lo invitaría a tomar. Ahí mismo, el director le propuso que si no le gustaría tener a alguien que la apoye y le dé dinero de vez en cuanto, así también le dijo si no le gustaría ser la “primera dama” y ella irónicamente le dijo; cuál de todas sus primeras damas.

Previamente el director le pidió que le entregara su celular para que no grabara nada, seguidamente se levantó del asiento y dirigiéndose a ella le dijo: no me darás un beso… Se acercó y le dio un beso, la denunciante le pidió que la respetara, que varias personas la vieron entrar, por lo que el director le entregó el encargo y ella salió a su área de Digitación en la oficina del SIS.

Asimismo, el día 27 de julio, al retornar a su centro de labores, recibió un mensaje por parte del director, para que se dirija a su oficina; sin embargo, prefirió ir a tomar desayuno. Pero, la secretaria de nombre Erika le indicó que se acerque a la dirección.

Estando allí, Vásquez le presentó al nuevo jefe de la Unidad de Seguros y le manifestó que empezaría a laborar en esta unidad desde el 1 de agosto, luego el supuesto nuevo jefe de la denunciante se retiró, quedándose nuevamente solos en la dirección.

En ese momento, asegura, el director Raúl Vázquez, nuevamente le preguntó cuándo pudieran salir, ella para escaparse le respondió el día jueves, nuevamente le volvió a pedir un beso, ella se resistió y dijo que la estaban esperando, es así que salió de la dirección.

De inmediato presentó su denuncia y las investigaciones se encuentran en la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Yarinacocha, responsabilizando a Raúl Wilfredo Vásquez que habría incurrido en el delito contra la libertad sexual, en la modalidad de acoso sexual.

