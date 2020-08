Utilizarían a jefe del OCI para perseguir a trabajadores

Por otro lado, el gerente general busca tapar su denuncia sobre el no cumplimiento de perfil para gerente, ordenó hacer un informe sobre “Revisión de Legajos de los gerentes, jefes de departamento y jefes de oficina” y no de él propiamente, dado que fue duramente cuestionado por el Frente de Defensa anterior, porque no cumplía los requisitos y de haber adecuado el perfil para poder nombrarse como gerente.

You May Also Like