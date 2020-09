Cuerpo de bebé de dos años no aparece desde el viernes

“Estamos buscando el cuerpo del bebé, esperamos encontrarlo lo más pronto posible. Siempre cuando toman mis declaraciones, siempre digo dos cosas, no seamos informales, usen sus chalecos salvavidas y eso es lo que he tratado de decirle al señor, porque ha expuesto a su familia a ese peligro”, señaló la Capitán de Puerto de Pucallpa.

No obstante, parece que la responsabilidad de este terrible accidente fluvial no solo sería enteramente de la embarcación Roberto I, sino también de la familia que se trasnportaba; Romel Meléndez Ríos, el esposo de la occisa y padre del menor, debido a que transportaba de manera negligente a su familia sobre la boya de madera, según sus propias declaraciones.

El domingo por la mañana salió a flote el cuerpo de Elsa Soria Ríos de 38 años quien sería la madre del pequeño que también se hundió, sin embargo, hasta el cierre de esta nota, el cuerpo del menor E.M.S. de dos añitos no fue encontrado por el personal de la Capitanía de Puerto de Pucallpa, quienes no pararon de realizar la búsqueda.

