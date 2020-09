No se debe buscar venganzas políticas mediante revocatorias

El 13 de mayo del 2015, ya más de un quinquenio, se dio la 30315, que modificó varios artículos de la Ley 26300 que se refería a procedimientos para la revocatoria y vacancia de autoridades electas por el pueblo en regiones, provincias y distritos. Hubo cambios sobre todo en la forma cómo se conduce una revocatoria actualmente en el Perú. Esos procedimientos nos los refresca el ex congresista por Ucayali, Carlos Tubino Arias Schreiber.

¿Esa norma establece una diferencia esencial entre revocatoria y vacancia?

En lo que hubo cambios es en el tema de revocatorias. La vacancia tiene otras causales que se encuentran en la legislación electoral. Pero en la revocatoria –que es el tema que me gustaría acentuar-, hay una serie de modificaciones.

¿Cómo cuáles?

Por ejemplo, hoy día si se logra revocar a alguna autoridad, de ninguna manera se entra a un proceso electoral posterior. Solamente se puede revocar a una autoridad sin llegar a tratarla fuera de lo que indica la ley.

Antes la revocatoria exigía una convocatoria a elecciones para volver a elegir a otras autoridades.

Efectivamente. Acá la ley lo dice claramente, la posibilidad, por ejemplo de que se presente una revocatoria contra un gobernador, al final quien lo reemplaza es el vicegobernador de su misma fórmula electoral que se presentó a elecciones. Pero si es un alcalde, lo reemplaza el primer regidor. Por otro lado, también hay otra exigencia, que se debe anexar el 25% de la firma de los electores. En el caso de la región Ucayali, tiene 347,173 electores. Por tanto las firmas que se deberían recolectar tendrían que ser no menos de 86,790 que sea validada por la ONPE. Anteriormente se podía presentar una revocatoria en el segundo año de gestión de la autoridad. Ahora se hace en el tercer año. Así que el funcionario que reemplace a una autoridad revocada, solamente estaría a cargo por un año.

¿El tema de vacancia tiene nuevas causales?

No, eso no ha sido modificado. La modificación es en la revocatoria. Y con eso, también, hay otros temas que igualmente están incluidas en esta Ley de Revocatoria. Son obligatorias las rendiciones de cuentas debidamente documentadas por los promotores de la autoridad sometida a revocación. Y la multa por incumplir es de 30 UIT (que asciende a 129,000 soles, porque la UIT está en 4,300 soles). Por otro lado, para pedir la revocación, las causales no se pueden invocar en delitos. Entonces se tiene que hacer una fundamentación presentada ante la ONPE, y si la ONPE la deniega se puede apelar hasta el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Entonces se tiene que hacer una fundamentación debidamente sustentada, no como se hacía antes, que era prácticamente solo con las firmas y con eso ya procedía la revocatoria. Yo puedo tener las firmas, pero si no tengo la fundamentación adecuada para revocar a una autoridad, esta va a ser denegada.

¿La función fiscalizadora ha tenido alguna variante? ¿Cómo se ha fortalecido?

Lo que yo estoy observando es lo siguiente. En lo que se refiere a fiscalización, hay temas que a veces no se entienden. Cuando se habla de fiscalización por un congresista, es una fiscalización política. El congresista no reemplaza -ni el Congreso en su labor fiscalizadora-, no reemplaza a quienes están a cargo de hacer la supervisión de la fiscalización; por ejemplo, de ejecución del presupuesto. Un congresista no tiene los funcionarios para hacer el trabajo de la Contraloría. La Contraloría es la que tiene que estar fiscalizando la ejecución del presupuesto. Un congresista no va a ir a contar ladrillos en una obra para ver si se han puesto los que se tenían que poner o dejaron de poner otros. No es su labor. Y eso veo, por ejemplo en Ucayali, hay un exceso que se quiere confundir con fiscalización.

Antes la revocatoria se presentaba sin ninguna necesidad de causal.

Claro. Ahora la solicitud para la revocatoria se presenta ante la ONPE, pero debe estar fundamentada. Las causales de vacancia o suspensión y los delitos no pueden ser invocados para sustentarla. O sea, si yo presumo que una autoridad ha cometido tal o cual delito, eso va al Poder Judicial, pero eso no es el sustento para pedir una revocatoria.

¿Qué hay que tomar en cuenta, entonces, para tener la diferencia entre vacancia y revocatoria?

La vacancia puede ser aplicada a una autoridad que es encontrada en delito flagrante; entonces hay fundamento para la vacancia, que se presenta ante el JNE. Pero lo que es revocatoria prácticamente lo que se quiere obedece a ver cómo iniciar la revocatoria, donde no hayan excesos para la revocatoria, que es como se vio con la ley anterior que se daban por quien ha perdido en las elecciones, se preocupaban inmediatamente de generar una revocatoria contra el ganador de la elección. Eso es lo que ha hecho que se modifique la ley y es lo que debemos tener en cuenta.

Por otro lado, revocar autoridades genera inestabilidad política. Y si es en una región, inestabilidad en la región. Hoy tenemos que luchar por el Presupuesto General de la República, que es ir a una lucha que, justamente, se inició el 30 de agosto, cuando el Gobierno presenta el presupuesto para el próximo año y comienza la lucha. Entonces, si yo revoco a mis autoridades, si yo digo que todos son corruptos, como se viene diciendo hoy de la región Ucayali, simplemente lo que hará el Gobierno es recortar el presupuesto, afectando a toda la población.

¿Si además de verificarse la comisión de algunas de las causales para estas revocatorias, y estas no son admitidas incluso en la instancia del JNE, existe otro procedimiento que impida la concreción de delitos, como podría ser la intervención del Poder Judicial?

No. El Poder Judicial no puede revocar. El que sí lo puede hacer es el JNE basado en delitos flagrantes; puede llegar a la revocatoria o a la suspensión de una autoridad. Pero la revocación se presenta la solicitud ante la ONPE. Si en la ONPE no procede la revocación, puede apelar al JNE. Si este deniega la apelación, el proceso queda anulado.

¿En el tema de la vacancia, si el concejo municipal es el que aprueba o desaprueba la solicitud de vacancia, qué sentido tiene que se pueda presentar la solicitud en primera instancia ante el JNE, el que tendrá una función decisoria definitiva en segunda instancia?

Bueno, eso no tiene lógica. Acá lo que hay que tener claro es que las autoridades han sido elegidas por el pueblo para un periodo. Y hoy lo que no se quiere es generar inestabilidad ni en las regiones, ni en las alcaldías y, por supuesto, tampoco en el gobierno central, porque la inestabilidad política, en una provincia o en una región, genera al final todo un ánimo perjudicial para la población. Como dije, en el tema del presupuesto inmediatamente se les recorta a esa región, a esa provincia o a ese distrito. Al final tenemos que buscar el bien común, que es lo que beneficia a toda la población. No venganzas políticas a través de revocatorias o buscar de perjudicar a una persona por diferentes razones. Eso es lo que no se quiere en el Perú. Una persona que está en delito flagrante, esas son las razones para hacer que una autoridad sea reemplazada. Pero por cualquier cosa, de ánimos o presunciones de delito, si es así, eso se denuncia pero no se procede a cambiar a una autoridad sin un proceso debido porque todos, según la Constitución, somos presuntamente inocentes. Se debe constar en el Poder Judicial la culpabilidad de una persona

¿Con esta nueva normatividad, la causal de nepotismo solo se aplica a alcaldes y presidentes regionales?

El nepotismo por supuesto que es una causal que se aplica en el sentido de vacancia. Pero, como digo, el ánimo que existe en el Perú hoy día es diferente al de años anteriores, en el sentido de que lo que se pretende es que las autoridades elegidas cumplan su mandato, no que sean cambiadas por otras personas generando inestabilidad. Eso debe quedar claro.

Un objetivo principal de las admisiones a revocatorias es garantizar el derecho a la población a una práctica fiscalizadora. Sin embargo la consecuencia y la decisión final es política. ¿Cómo se coligen las posibilidades de contradicción entre estos objetivos: la voluntad ciudadana y la voluntad o estrategia política?

Lo que pasa es que acá, lo que se tiene que tener en cuenta es que la población tiene que conocer en mayor detalle lo que significa vivir en democracia. Entonces hay que darse cuenta, a la hora de ejercer el derecho al voto, de elegir a las autoridades que correspondan, no hacer populismo. Yo sé que algunos supuestos fiscalizadores, lo que hacen es generar un panorama de corrupción. Hoy día yo comienzo a decir repetidamente que una persona es corrupta, corrupta, corrupta y genero esa visión en la población, equivocada probablemente o fundamentada. Si está fundamentada se tiene que presentar todas las pruebas al Poder Judicial y a la fiscalía para que inicien investigación. Pero hoy en día en el Perú no se debe estar haciendo populismo con la palabra corrupción, que eso es lo que la población que no se documenta mucho sobre esos temas, al final creen y generan un ánimo negativo contra una autoridad sobre algo que no ha sido debidamente comprobado.

Actualmente lo que está ocurriendo en Pucallpa es la solicitud de vacancia contra el alcalde por presunto nepotismo. ¿Le parece que eso también podría tener el mismo efecto?

Eso tendrá que evaluarse en las instancias correspondientes. Pero yo quiero referirme a qué se debe hacer ante cualquier presunción de algo irregular: hacer la denuncia correspondiente, pero no estar en discursos permanentes, dejando como corrupta a las autoridades de la región Ucayali. Eso no es positivo para todos los ucayalinos. Es algo negativo.

En el Congreso actual a cada momento se señala que las autoridades de Ucayali son corruptas.

Sí. He observado que las intervenciones de los congresistas ucayalinos en el Congreso permanentemente indican que las autoridades ucayalinas son corruptas. Constantemente dicen lo mismo. Al final eso genera un panorama que va a dificultar la gestión del presupuesto, porque, al final, el presupuesto es una lucha entre todas las regiones y alcaldías del Perú. Y esos comentarios solo logran efectos negativos, porque si yo considero que una autoridad es corrupta, lo que debo hacer es denunciarla ante los órganos establecidos en la Constitución. Es decir, debo denunciarlo ante la Fiscalía de Investigación y que vaya a un proceso judicial, pero no generar un ambiente negativo contra la región. Eso es lo que vengo observando con respecto a los dos congresistas ucayalinos.