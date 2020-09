Denuncia amenazas de muerte contra su hija

Una humilde madre de familia con discapacidad, denunció que su hija fue secuestrada hace un año por una banda liderada por un supuesto narcotraficante, quien estaría detrás de las amenazas de muerte contra su hija a quien llamaremos “María”.

Según la denunciante, su hija viene recibiendo amenazas de muerte hace más de quince días, ella señala que sujetos extraños llegaron hasta su vivienda completamente armados en varias ocasiones, buscando acabar con la vida de su hija, a pesar de que esta cuenta con un custodio.

“Han venido en varias ocasiones, bien armados, el otro día ingresaron hasta la casa con machetes dos hombres, pero gracias a Dios no la encontraron. Tenemos miedo, no tenemos una vida tranquila, se aparecen a cualquier hora de la noche. Mi hija tiene un custodio pero no es suficiente si llegan entre cuatro a seis personas armadas”, indicó

Por otro lado, la agraviada “María” indicó que fue secuestrada hace un año, señala no conocer a las personas que la secuestraron, ni por qué lo hicieron, pero indica que cuando la mantuvieron secuestrada, vio muchas cosas y que eso sería uno de los motivos por el cual intentan matarla.

“Yo solo estaba comprando mi agua en una bodega porque tenía sed y llegaron dos tipos a comprar, solo preguntaron si ya me habían atendido, dije que no. Yo los miré bien porque se pararon a mi lado, pero de pronto me taparon la cabeza y me subieron a un motocarro, me tuvieron secuestrada varios días, me hicieron cortes, vi que enterraban plata, vi muchas cosas, yo dije todo en mis declaraciones ante la policía porque me dijeron que así se acabaría rápido, y ahora por eso me quieren matar”, indicó.

Según señala la madre, su hija fue abusada, física y psicológicamente, y que hasta hoy no saben nada del caso, asimismo señala que frente a las amenazas los custodios que le asignaron a su hija hicieron su parte y lo presentaron a sus superiores, sin embargo, estos fueron archivados.

“Sobre las amenazas no se ve nada ni se sabe nada, por qué si los han chapado con armamento, los han llevado, pero no se sabe nada. Estoy indignada, hace un año mi hija no puede llevar un vida normal y tiene su hijita”, afirmó.

Finalmente pidió ayuda a las autoridades policiales, judiciales para que agilicen su caso y el líder de la banda de secuestradores de nombre Jorge, conocido como ‘Coqui’ sea condenado, asimismo, pidió el apoyo del Ministerio de la Mujer para que de alguna manera ayuden a su hija.

SIGRIDT RODRÍGUEZ