Jefe del puesto La Florida dice que más llueve adentro que afuera

Durante la ceremonia de entrega de las 100 bancas camas a los establecimientos de salud, el gerente del puesto de salud La Florida, René Olivera, dio a conocer ya ha transcurrido casi dos meses y el establecimiento no recibe atención.

-Hace más de un mes estaban colapsados, ¿Cuál es la situación actual en La Florida?

Seguimos igual, ya que nosotros hemos abierto nuestras puertas en un cien por ciento a la población, estamos atendiendo a todos sin excepción, ya que muchos para no ser contagiados por Covid-19 acudían a nuestro establecimiento

-Estuvo al lado del gobernador, ¿se lo mencionó?

Justamente le acabamos de hacer recordar, ya tiene conocimiento, me ha dicho que ya dio la orden. El 10, si no me equivoco vendrán los evaluadores a ver si cumplimos con los requisitos, y si cumplimos con todo ya va a quedar en las manos de nuestro gobernador porque me ha dicho que eso se aprueba en sesión de consejo, para ver el presupuesto y el personal.

-¿Eso quiere decir, que arreglarán las condiciones del puesto de salud como pedía?

Sí, ayer (lunes) nos hemos dado con la sorpresa que llueve más adentro que afuera y es por eso que queremos que esto se agilice.

–Al respecto de esta donación a los establecimientos de salud, ¿La Florida con cuánto ha sido beneficiada?

Gracias a Dios se nos han considerado 10 bancas camas que van a ser muy beneficiosos para nuestro puesto de salud, toda vez que va a cumplir doble función, como por ejemplo se puede usar como camilla y este será un bien apropiado.

Nos dieron ocho, pero hemos pedido dos más porque ampliaremos ambientes y vamos a necesitar para ponerlo en distintos ambientes.

-¿Van a recibir algún otro tipo de ayuda?

Sí, el ingeniero Marcial me ha dicho que para la otra semana nos darán madera para construir el cerco de nuestro puesto de salud que buena falta nos hace y que yo hace tiempo venía pidiendo.

-¿Cómo van con los casos de doble diagnóstico Covid-19 y dengue?

Se han incrementado a partir del mes de agosto, los dos diagnósticos; a los que son casos leves los atendemos aquí y a los que son casos graves los derivamos a los distintoshospitales de la ciudad.

-¿Cómo van con los casos de dengue?

Estamos con el incremento del dengue y esperamos que el gobernador a través de la DESA se ponga las pilas para que hagan la fumigación respectivos.

-¿Han atendido casos graves?

Tres casos graves, que han sido derivados.

SIGRIDT RODRÍGUEZ