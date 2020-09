Familiares de soldados caídos en el VRAEM exigen atención del Estado

“Nos dijeron que nos iban a dar una casa amoblada, pero nos pusieron aquí, donde se inunda, no podemos vivir así, el Estado nos ha abandonado. He perdido a mi hijo hace once años y no tenemos vida digna”, señaló, Irene Sima Vásquez, con lágrimas en los ojos mirando la foto de su hijo, Robinson Jerry Macedo Sima, uno de los soldados víctimas de una embocada en el VRAEM por miembros de Sendero Luminoso.

Ayer, Diario Ímpetu acudió al llamado de los familiares de los soldados que murieron emboscados en el cumplimiento de su labor, un Jueves Santo, 9 de abril del 2009 en la selva de Sanabamba, distrito de Tintaypunco, Huanta, entre Ayacucho y Junín. En el denominado “Sendero de José”, emboscaron a dos patrullas del Ejército, teniendo como resultado 13 soldados muertos, 2 desaparecidos y 3 heridos.

La patrulla estaba compuesta por 31 efectivos repartidos en dos grupos, partieron de Sanabamba hacia el puente de Suchipampa (9 kilómetros). Según la versión oficial, la misión era emboscar a una columna senderista como parte de un plan táctico denominado “Tormenta”, sin embargo, sucedió lo contrario, al promediar las tres de la tarde se escuchó una cadena de explosiones provocada por minas artesanales sembradas en el camino y faldas del cerro que hizo volar a los militares, unos fueron a parar sobre los árboles y otros en las quebradas.

Los terroristas se apropiaron de 12 fusiles, un lanzagranadas para seis explosivos, una ametralladora MAG y municiones. El autor de este hecho sería, Víctor Quispe Palomino más conocido como ‘camarada José’, quien cuatro días después reivindicó la masacre de Sanabamba mediante audio difundido en distintos medios de comunicación.

De los que serían en total quince soldados caídos, 9 de ellos eran pucallpinos, cuyos cuerpos fueron trasladados el 14 de abril y recibieron honores en el aeropuerto de Pucallpa. Ascenderían de grado cada cuatro años según señalan los familiares, además se les asignó una pensión a los deudos, un promedio de mil soles.

Los familiares señalan que reciben quinientos soles mensuales, esto sin mencionar que el Estado les había asignado un lugar en dónde vivir, una casa amoblada, con todas las comodidades, no obstante, la realidad sería otra. Se comprobó que las viviendas se encuentran en estado precario, en una zona inundable y poco accesible, en el asentamiento humano, Antonio Marino, Calle Flor de Cactus.

“Llevamos como cuatro años acá, pero solo quedamos tres familias, los demás deudos no vienen a vivir aquí porque no hay forma, se inunda cuando llueve y aparecen boas grandes y hasta lagartos, nos da miedo salir de nuestras casas, porque corremos mucho riesgo, pero tenemos que estar aquí porque no tenemos dónde vivir”, señaló, Wistanlei Lomas Ruíz, hermano de Teddy Pacaya Ruiz, otro soldado víctima de la emboscada.

Ante la necesidad que les rodea reclamando sus derechos como deudos, piden a las autoridades se interesen para que sean trasladados a una mejor zona, en donde puedan vivir dignamente, sin que peligren sus vidas. Además, recordaron que uno de los soldados caídos, fue un menor de edad, tenía solo 16 años cuando fue reclutado.

“Mi hermano Robinson Jerry Macedo Sima, tenía 16 años cuando fue reclutado por el Ejército, murió cumpliendo 17 años, de eso no dicen nada, no sé si otros soldados eran menores de edad, eso se debería esclarecer, él fue reclutado y enviado al VRAEM de donde ya no regresó más”, señaló.

Frente a esto, la Comisión de Derechos Humanos de Pucallpa pidió la baja definitiva de 14 menores enlistados en el Ejército. Sin embargo, además de este pedido nunca ha sido esclarecido si varios de los soldados fallecidos en un atentado narcoterrorista ocurrido en Sanabamba, Ayacucho, eran menores de edad cuando fueron reclutados por la institución castrense.

SIGRIDT RODRÍGUEZ.