Árbol de 20 años de antigüedad cayó sobre dos viviendas

“En casa estábamos, mis bisnietos, y la esposa de mi nieto, ellos viven conmigo, el árbol cayó ayer (miércoles) en la tarde cuando empezó a llover y el viento fue muy fuerte, cuando se cayó el árbol se llevó también los cables de luz. Me quedé dura de miedo, felizmente la esposa de mi nieto me auxilió sino me moría ahí aplastada”, indicó Juana Taricuarima.

