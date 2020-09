Ucayali registra sexta muerte por dengue en la semana 35

La región Ucayali, en particular en la ciudad de Pucallpa solo en el mes de agosto se registra no solo un incremento de casos de dengue, sino también el de muertes por estos casos de dengue, en la última semana correspondiente al mes de agosto según el reporte de la Dirección de Epidemiología de la Dirección Regional de Salud de Ucayali registra una sexta muerte, una víctima perteneciente al distrito de Yarinacocha.

You May Also Like