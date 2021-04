Hoy resuelven prisión preventiva de Leerner Panduro

La Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte de Justicia de Ucayali, que preside el Juez Superior Federik Rivera Berrospi, resolverá hoy la apelación del Fiscal Gomer Santos Gutiérrez contra la resolución Nº 15 del 19 de febrero del 2021, emitido por la Juez JIP Andrea Calderón Pacahuala que declaró infundado el requerimiento fiscal de prisión preventiva e impuso detención domiciliaria al procesado Leerner Panduro Pérez por nueve meses.

Esta audiencia ha sido programada a horas diez y treinta de la mañana (10:30 am), la misma que se realizará en la Sala de Audiencias de la Primera Sala Penal de Apelaciones en adición Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, ubicada en Jr. Ucayali Nº 499 – tercer piso, mediante interconexión virtual por el aplicativo Google Meet con los respectivos sujetos procesales.

Asimismo, se decretó el apercibimiento de multa a la defensa técnica del investigado en caso de Inasistencia, conforme lo prescribe el artículo 85.3 del Código Procesal Penal concordante con el primer párrafo del artículo 292 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y excluirlo de la defensa; sin perjuicio, de ello dado el carácter inaplazable de la audiencia, se le reemplazará por otro abogado que en ese acto designe el procesado o en su defecto por un defensor público.

Como ya es conocido por los medios de prensa y la población ucayalina la actitud de Leerner Panduro y sus abogados de rehuir de la justicia, buscando dilatar los procesos en su contra, esta vez su abogado Renzo Carlos Oliva fiel a su estilo ingresó una solicitud de reprogramación de audiencia de apelación el pasado 30 de marzo del 2021 en vista de que para él, se encuentra con todos los síntomas del dengue y por el cual estará realizando su descarte de Covid 19, por ello solicita la reprogramación de dicha audiencia.

Recordemos que el accionar de este abogado en todo el proceso de investigación ha sido redactada en los cuadernillos de este juicio, no es la primera vez que utiliza estas leguleyadas para ganar tiempo, el año pasado en la audiencia programada para el 16 de octubre del 2020, ingreso un documento similar el mismo día y faltando cinco minutos para la audiencia de Prisión preventiva, señalando que se enfermó de diarrea y presentó un certificado médico del HRP, logrando reprogramar la audiencia para el 30 de octubre del 2020, antes que se de la audiencia, ya había recusado a la Jueza Silvana Salazar y pidió que dos de los delitos que se investiga a Leerner sean llevados a la provincia de Purús, es decir una competencia de territorialidad, ambos pedidos fueron resueltos por la Primera sala de Apelaciones, indicando que sea la misma Jueza Silvana Salazar Paz quien lleve el caso y que serían investigados en Pucallpa y no en Purús, todo el mes de noviembre 2020 se perdió hasta que fue resuelto el 25 de noviembre y luego la Juez Silvana Salazar dio fecha para el 07 de diciembre del 2020 y cuando todos creían que se llevaría a cabo, este mismo abogado no tuvo mejor idea, que renunciar a la defensa de su patrocinado, lógicamente bien asesorado por quienes protegen a Leerner Panduro desde el interior del Poder Judicial.

Logrando nuevamente reprogramar la audiencia para el 06 de enero del 2021, su abogado defensor era ahora nada más y nada menos que Jorge Luis Salazar Maldonado, aprovechando los cambios de jueces en el poder judicial, no se notificó supuestamente a tiempo a los sujetos procesales y lograron nuevamente aplazar la fecha de audiencia de prisión preventiva para el 12 de febrero 2021 esta vez con la nueva Jueza Andrea Calderón Pacahuala, en una jugada maestra retorna Renzo Carlos Oliva como su abogado nuevamente, quien dio sus alegatos en defensa de Leerner Panduro y finalmente todos sabemos que le dieron detención domiciliaria, hoy con el caso en la Primera Sala quiere utilizar las mismas argucias legales, esperamos que el colegiado no se deje sorprender.

¿Es importante la presencia del abogado de la defensa de Leerner Panduro en esta etapa de las investigaciones?

La Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte de Justicia de Ucayali, está obligada a resolver hoy, sin más postergación según el abogado: Dr. Erickson Junior Perez Marin, quien señala que el acuerdo plenario N°. 01-2012 de la Corte Suprema de Justicia de la República ha establecido que la concurrencia de las partes a la audiencia de apelación de autos no es obligatoria, es facultativa, no requiere la presencia del abogado y si no va, se lee su escrito en donde fundamenta su recurso de apelación de auto.

En ese sentido, el Colegiado lo preside el Juez Superior, Federik Rivera Berrospi, integrado por sus pares, Jonatan Basagoitia Cárdenas y Josué Córdova Pintado, éste último ha dado positivo para Covid-19 y fue evacuado a la ciudad de Lima por la gravedad de su salud, podría ser reemplazado por el juez menos antiguo de la Segunda Sala Penal, René Cueva Arenas u otro juez que se designe, los ojos de la región están puestos en el accionar correcto de estos magistrados que han demostrado no caer en las pretensiones de seguir prologando más el tiempo de este manoseado proceso en contra del detenido alcalde Leerner Panduro que sigue gobernando desde su casa.

¿Que pasará con Leerner Panduro tras la decisión de los jueces?

Si la sala confirma la Resolución de la Juez Andrea Calderón Pacahuala, seguirá con detención domiciliaria por nueve meses, Leerner Panduro Pérez llevará su proceso encerrado en su domicilio y debe cumplir estrictamente las reglas de conducta que vulneró desde el primer día que le impusieron, no podrá seguir manejando el municipio, tampoco mantener comunicación con los sujetos procesales de investigación, testigos (regidores) e investigados, como la Secretaria General, Nelsia Ramírez.

Si la primera sala revoca la resolución de la Jueza, significa que Leerner Panduro Pérez deberá pasar los nueve meses en prisión preventiva en el penal del Km. 12, en ambos casos Leerner debe dejar la alcaldía, el concejo Municipal debe sesionar extraordinariamente para suspender al alcalde mientras dure el proceso de detención, por nueve meses, es decir Los regidores deben cumplir con lo que manda la ley orgánica de municipalidades, el primer regidor debe convocar a sesión a los demás miembros del concejo para ver específicamente este tema en un plazo de 05 días hábiles.

En la provincia fronteriza de Purús el Dirigente Indígena Teófilo Turuza Gonzales, señalo que los funcionarios de confianza de Leerner Panduro indicaron en una reunión que todo ya estaría arreglado para que la primera sala declare nula la resolución de la Juez para que se inicie el juicio nuevamente y Leerner Panduro saldría en Libertad la próxima semana, llevando el proceso en libertad, nuevamente.

De ser cierto esto, dejaría un mal precedente en la administración de justicia en la región Ucayali, dándole la razón a una autoridad que viene burlándose de la justicia y de las 47 comunidades nativas de Purús, esperemos la decisión de los tres magistrados.