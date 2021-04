Reo con cáncer maligno agoniza en tópico del penal

Las hermanas de Julio Oswaldo García Gonzales (36), quien viene cumpliendo una condena en el penal del kilómetro 12, realizaron un plantón en la puerta de la cárcel para solicitar por segunda vez que el director del INPE firme una autorización para que el reo sea evacuado a Lima a iniciar con sus quimioterapias tras ser diagnosticado con un cáncer maligno. García Gonzales es un presidiario que cumple una condena desde hace cuatro años. Fue diagnosticado con neoplasia maligna de testículo izquierdo al poco tiempo de haber ingresado al penal. Su estado de salud es grave al no tratar su enfermedad desde un principio.

En la cárcel sólo le daban pastillas para aliviar sus constantes dolores, actualmente ya no le hacen efecto.

El 15 de marzo de este año fue trasladado al Hospital Amazónico agonizando; sin embargo, sólo estuvo allí tres días, ya que los médicos no podían hacer nada, ya que él necesita quimioterapias y ya no calmantes. Su estado actual muestra signos de delgadez, palidez marcada, disminución de apetito y náuseas constantes.

El urólogo Johan Campos Huamán es el médico que lo atendió en el nosocomio y recomendó a la familia evacuar de emergencia a Julio García al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), en Lima, para recibir quimioterapia. Asimismo, realizarse exámenes y evaluaciones de urología, oncología urológica. Presentó su recomendación mediante una solicitud al director del penal para que firme la autorización cuanto antes.

Sus hermanas entre lágrimas temen que Julio pierda la vida sin haber recibido atención médica. Ellas recalcan que no piden su libertad, sólo que lleve sus quimioterapias y que la familia correrá con todos los gastos. Elevaron una solicitud el 22 de marzo al director del INPE-Huánuco, Manuel Tarazona Clemente, al ser la sede central, para que firme una autorización que permita al reo viajar a Lima para tratar su enfermedad. Sin embargo, hasta la fecha no hay respuesta alguna.

“Tengan piedad de mi hermano, cada día está agravando y grita de dolor, no le dejen morir así. Es un ser humano que ya no puede valerse por sí mismo. Por favor, ayúdenos. Todos estamos sufriendo como familia”, señaló una de sus hermanas. Invocaron a la Defensoría del Pueblo, quienes sólo se comunicaron con ellas una vez, al director regional del Inpe para que interceda en este caso y se pueda agilizar los trámites respectivos para la autorización y evacuación, así también a los congresistas por Ucayali.

“Señor director acérquese al tópico, mi sobrino está ahí agonizando, nadie lo atiende, se está muriendo de una manera lenta, nosotros podemos ayudarlo, pero necesitamos que el director de Huánuco nos dé el permiso. Lo único que queremos es salvarle la vida, él ya no puede caminar ni valerse por sí mismo. No lo dejen morir de esta manera por favor”, declaró Leonor Gonzales Cabrera, tía de Julio Oswaldo.



GABRIELA SÁNCHEZ