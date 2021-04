Electores que presenten mas más de 37.5 °C no votarán

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, señaló en una entrevista que los electores que presenten más de 37.5 grados centígrados de temperatura no ingresarán a los locales de votación y tampoco pagarán la multa por no votar.

Corvetto también indicó que de acuerdo a los protocolos de seguridad y prevención contra el coronavirus, habrá personas encargadas de tomar la temperatura a los electores antes de ingresar a los locales de votación y facilitarles alcohol gel.

Electores con más de 37.5 °C no ingresaran al local de votación

“El protocolo es claro: mediremos la temperatura, si tiene 37.5°C no entrará, el ciudadano esperará 10 a 15 minutos y, si sigue con la misma temperatura, consignaremos su nombre en un aplicativo para que no pague la multa, pero no podrá ingresar, sería un riesgo para todos”.

VER TAMBIÉN: Niña desaparece sin dejar rastro

Corvetto aseguró que los siete protocolos diseñados por la ONPE, en coordinación con el Ministerio de Salud, garantizarán que los comicios generales sean seguros, incluso sin la vacuna contra el covid-19.

“Es posible hacer elecciones seguras en pandemia, sin vacuna, cumpliendo en forma estricta los protocolos”, refirió.

Cómo protegerse y proteger a los demás

Use una mascarilla que le cubre la nariz y la boca para protegerse y proteger a otras personas

Manténgase a 6 pies de distancia de las personas que no viven con usted.

Reciba la vacuna contra el COVID-19 cuando esté disponible para usted.

Evite las multitudes y los espacios interiores con mala ventilación.

Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón.

Use desinfectante de manos si no dispone de agua y jabón.

INFORMA: TATIANA ZACARIAS