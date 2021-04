Martín Vizcarra no logró viajar a Iquitos por el PJ se lo prohibió

El expresidente Martín Vizcarra, candidato al Congreso por Somos Perú, no llegó este martes a Iquitos debido a las restricciones para movilizarse por el país que le dictó el Poder Judicial al momento de rechazar el pedido de prisión preventiva solicitado por el Ministerio Público. Debido a esto, el postulante a la Presidencia Daniel Salaverry tuvo que realizar solo la actividad.

«Camino al aeropuerto para subir al avión, mi abogado me llama diciendo que había llegado un comunciado que no me autorizaba el viaje a Iquitos. Yo tengo que ser respetuoso de las instancias, pero tengo que manifestar que me dio una gran desazón, una gran pena, quedarme con las ganas de encontrarme con el pueblo de Iquitos», señaló.

Durante su recorrido por las calles de Iquitos, Daniel Salaverry consideró que se observa una desigualdad en la justicia debido a que ‘otros candidatos que también están investigados, a Martín Vizcarra no le permitieron salir de Lima, pese a que el retorno a la capital estaba previsto para la tarde de ese día

El Poder Judicial resolvió en segunda instancia que el expresidente Martín Vizcarra siga en libertad mientras es investigado por presuntamente haber recibido sobornos cuando era gobernador de Moquegua.

Martín Vizcarra no cumple sus 18 meses de prisión preventiva deberá realizar pagos de 100 000 a 250 000 soles como lo solicitó la Fiscalía

La Primera Sala Penal de Apelaciones Especializada en Corrupción de Funcionarios declaró infundada la apelación de la Fiscalía ante una resolución en primera instancia que tomó el pasado 18 de marzo la jueza María de los Ángeles Álvarez.

El tribunal confirmó que Martín Vizcarra continuará con restricciones y no pasará 18 meses en prisión preventiva, como solicitó la Fiscalía, pero aumentó la caución que deberá pagar, de 100 000 a 250 000 soles.

Asimismo, la Sala incrementó el monto de la caución debido a que el exmandatario es investigado por presuntos delitos en agravio del Estado como colusión agravada, cohecho pasivo propio y asociación ilícita para delinquir.

De la misma forma, Martín Vizcarra, quien postula para ocupar un escaño en el Congreso, es investigado por el fiscal Germán Juárez por las acusaciones de haber recibido sobornos durante las licitaciones para la construcción del proyecto Lomas de Ilo y del Hospital Regional de Moquegua.

Colaboradores de la justicia han declarado ante la Fiscalía que el ex jefe de Estado recibió por el primer proyecto un millón de soles y por el segundo 1,3 millones de soles, pagados por las constructoras Obrainga e Iccgsa, respectivamente.

JESÚS HUATANGARI