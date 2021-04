Mujer denuncia a su pareja por brutal agresión

Yuri Mori Trigoso, de 33 años, llegó ayer hasta la comisaría de Pucallpa para denunciar a su esposo, Franck Alan Alvarado Cabrera, por haberla agredido físicamente. Su mejor amiga, Silvia Rengifo, fue quien la socorrió al verla con moretones en distintas partes de su cuerpo. Dijo que esta sería la tercera vez en que es golpeada por su cónyuge, sólo que en esta oportunidad decidió denunciarlo.

“Mi amiga me llamó a las 10:00 p.m. para acompañarla al Seguro porque se sentía mal, le pregunté qué pasaba y me envió fotos donde estaba todo golpeada. En ese momento fuimos al hospital, el médico que la atendió dio aviso a la policía y luego de unas horas lo detuvieron. Constantemente vienen discutiendo y esta es la tercera vez en que la golpea. Ya es suficiente el maltrato, las autoridades tienen que ayudarla”, declaró Silvia.

Estando la pareja en la comisaría de Pucallpa, el denunciado junto a sus tres abogados intentaron “persuadirle y amedrentarla” para que retirara la denuncia, ya que la mujer no cuenta aún con abogado para que se defienda.

Es lo que Yuri Mori le dijo a través de mensajes a su amiga, repitiéndole varias veces que tiene miedo y que no la deje sola. “Él le ha querido estrangular, ella se trataba de defender. Hoy el señor se está haciendo la víctima diciendo que el agredido fue él. Los abogados están tratando de voltear la torta y ella no tiene quién la defienda. Fuimos al médico legista y dijo que sus heridas son leves, que no tiene nada grave y que regrese a casa; es decir, esperan que mi amiga agonice o esté en una caja para que recién le ayuden. Es indignante”, lamentó.

Hasta el cierre de esta nota, la denunciante fue a pedir ayuda en la Demuna para que intervenga en este caso y le ayuden con la asesoría legal. Además, buscará ayuda en el Centro de Emergencia Mujer para que hagan seguimiento a la denuncia para que garanticen su seguridad. La tarde del viernes se habría confirmado que el sujeto fue puesto en libertad y como suele suceder en estos casos, la víctima sigue sola en casa, vulnerable y en peligro.



GABRIELA SÁNCHEZ