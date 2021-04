Municipalidades no pueden gastar su presupuesto pese a necesidades del pueblo

La página del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), puso al descubierto el presupuesto de las municipalidades y el gasto de inversión pública que realizaron. Evidenciando que su gastó publico esta muy por debajo del presupuesto que tienen.

La Municipalidad de Masisea solo llegó al 7% de su presupuesto de 7 millones, gastando casi medio millón de soles en cuatro meses de trabajo.

Municipalidades no gestionan de manera eficiente su presupuesto

También se encuentra la Municipalidad de Yarinacocha que solo llegó al 10% de gasto público, una de las causas fue la detención de sus autoridades y funcionarios involucrados en los «Fantasmas de Ucayali».

La Municipalidad de Coronel Portillo solo llegó al 13% en gastos, esta municipalidad tiene 57 millones para invertir y solo invirtió casi 7 millones de soles en cuatro meses de trabajo.

De igual modo la municipalidad de Campo Verde solo alcanzó el 21% de gastos.

Mientras que la Municipalidad de Manantay solo llegó al 25% en inversión pública pese a tener evidentes problemas en sus calles.

«A diario nosotros sufrimos en esta vía de comunicación, en calidad como ser humano creo que a nuestro alcalde le corresponde arreglar esta vía» manifestó un poblador manantayno.

Calles de la Municipalidad de Manantay

El ciudadano también señaló que la población no tiene trabajo, sus calles están llenas baches y sus alcaldes y funcionarios <<están calentando asientos, gozando de buenos sueldos parecería que no les interesa o no saben como invertir el presupuesto en obras>>.

