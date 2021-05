EL CAPÍTULO ECONÓMICO DE LA CONSTITUCIÓN

Muchos hablan de derogar nuestra Constitución satanizando el capítulo económico que se encuentra en el Título 3, consta de seis capítulos desarrollados entre los artículos 58 al 65; algunos de sus puntos más importantes son:

La iniciativa privada es libre, ejerciéndose en una Economía Social de Mercado; esto produjo que nos abriéramos a nuevos mercados en el mundo, así “La inversión extranjera directa anual se incrementó de un promedio de US$72 millones entre 1980 y 1993 a US$4,600 millones promedio desde entonces hasta el 2019; mientras la inversión privada se quintuplicó entre 1993 y el 2019, al pasar de 18,028 millones de soles a 101,002 millones de soles a precios constantes 2007” (El Comercio 30/11/20).

Con relación al Estado menciona que orienta el desarrollo del país y actúa principalmente en la promoción del empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. Además garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria, promoviendo las pequeñas empresas en todas sus modalidades, facilitando y vigilando la libre competencia, combatiendo el abuso de posiciones dominantes o monopólicas.

También indica que solo autorizado por ley expresa el Estado puede realizar actividad empresarial, recibiendo el mismo tratamiento legal que los privados, garantizando el derecho de propiedad. Los contratos realizados con el Estado tienen fuerza de ley, no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Los conflictos derivados de la relación contractual se solucionan en la vía arbitral o judicial. Indica también el capítulo económico, que el Estado promueve el desarrollo sostenible de la Amazonía con una legislación adecuada y que se apoya preferentemente el desarrollo agrario, garantizando el derecho de propiedad en general y sobre la tierra en forma privada o comunal.

Existen más precisiones generando un marco jurídico y una protección especial a los emprendedores, sean micro, pequeñas o grandes empresas; estas regulaciones han brindado las garantías para actuar con libertad en el aspecto económico con la protección de Estado.Todo esto impulsó el crecimiento de nuestra economía en los últimos 20 años con una reducción de la pobreza del 58.7% en el 2004 al 20.1% en el 2019. Este proceso se detuvo abruptamente en el 2020 por la pandemia y la implementación de una política equivocada de cuarentenas masivas por parte del Ex Presidente Vizcarra.

Es cierto que la pandemia ha mostrado serias deficiencias en los servicios que el Estado debe brindar en salud y Educación, los que no son consecuencia de lo establecido en la Constitución, sino de la ineficiencia de nuestro aparato estatal, pudiéndose realizar modificaciones constitucionales y legales sin necesidad de derogar la Constitución.

Sustentando lo anteriormente indicado se ha calculado que el Estado no parece ser capaz de ejecutar más de 32,000 millones de soles anualmente, así se asigne más presupuesto (El Comercio 14/4/21); también el Ex Ministro de Economía Miguel Castilla ha precisado que cada año se dejan de ejecutar 15,000 millones de soles. Esto es lo que hay que enfrentar para solucionar las justas demandas de la población, no se requiere una nueva Constitución con un modelo Estatista teniendo al Estado como empresario, esto ya se vivió en la década de los 70s del siglo pasado, atrasando 30 años nuestro desarrollo.

Carlos Tubino Arias Schreiber