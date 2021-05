Leerner Panduro prófugo ¿Quién debe asumir la responsabilidad?

El último martes 27 de abril, la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ucayali declaró fundado el requerimiento fiscal de 9 meses de prisión preventiva contra el alcalde de Purús Leerner Panduro Pérez y dispuso a la Policía Nacional del Perú su inmediata ubicación y captura para que sea trasladado al establecimiento penitenciario del Km. 12. La autoridad está siendo juzgada por los delitos de cohecho pasivo genérico, peculado y falsedad ideológica, con penas que no bajarían de los 4 años de prisión.

Mientras se hacía pública esta resolución, el burgomaestre aprovechó que se habría encontrado sin resguardo policial para darse a la fuga de su vivienda ubicada en la avenida Faustino Sánchez Carrión, en el distrito de Yarinacocha.

Así se constató cuando en horas de la mañana el suboficial de segunda, Noé Bartra Ramos, y su colega Juan Manuel Vásquez Arévalo, verificaron la presencia del alcalde de Purús al promediar las 12:22 de la tarde.

A las 13:45 se recepcionó por mesa de partes la ficha en que se disponía la orden de captura del procesado Leerner Panduro, por lo que de inmediato se habrían constituido hacia su domicilio dándose con la sorpresa de que se había evadido. En conversación con la esposa del procesado, esta indicó que la última vez que vio a su esposo fue al promediar las 11 de la mañana del martes 27. Dos horas después, al llamarlo para que almuerce, este ya no se encontraba en casa. Había fugado para no enfrentar la justicia.

Según fuentes policiales, Leerner Panduro contaba tan solo con un custodio policial, que no habría sido suficiente para asegurar que cumpla su arresto domiciliario debido a que su casa tiene dos salidas a dos vías distintas y solo un agente que debía resguardarla. Actualmente, el procesado se encuentra prófugo de la justicia y la Policía Nacional del Perú aún no ha respondido públicamente a la ciudadanía.



SIGRIDT RODRÍGUEZ