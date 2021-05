En el mito de la caverna Platón dialoga con su maestro Sócrates y su hermano Glaucón sobre cómo afecta el conocimiento a las personas, entre otros efectos, pide a Glaucón que imagine a un grupo de prisioneros que se encuentran encadenados desde su infancia detrás de un muro, dentro de una caverna; allí, un fuego ilumina al otro lado del muro, y los prisioneros ven las sombras proyectadas por objetos que se encuentran sobre este muro, los cuales son manipulados por otras personas que pasan por detrás.

Sócrates dice a Glaucón que los prisioneros creen que aquello que observan es el mundo real, sin darse cuenta de que son solo las apariencias de las sombras de esos objetos, luego uno de los prisioneros consigue liberarse de sus cadenas y sale de la caverna, observa la luz del fuego más allá del muro, cuyo resplandor le ciega y casi le hace volver a la oscuridad, poco a poco, el hombre liberado se acostumbra a la luz del fuego y, con cierta dificultad, decide avanzar.

Sócrates propone que este es un primer paso en la adquisición de conocimiento, después, el hombre sale al exterior, en donde observa primero los reflejos y sombras de las cosas y las personas, para luego verlas directamente.

Finalmente, el hombre observa a las estrellas, a la luna y al sol. Sócrates sugiere que el hombre aquí razona de forma tal que concibe a ese mundo exterior (mundo de las ideas), como un mundo superior. El hombre, entonces, regresa para compartir esto con los prisioneros en la caverna, ya que siente que debe ayudarles a ascender al mundo real. Cuando regresa a la caverna por los otros prisioneros, el hombre no puede ver bien, porque se ha acostumbrado a la luz exterior. Los prisioneros piensan que salir le ha dañado y no desean acompañarle afuera. Platón, a través de Sócrates, afirma que estos prisioneros harían lo posible por evitar dicha travesía, llegando a matar incluso a quien se atreviera a intentar liberarlos.

El mito de la caverna de Platón es una alegoría sobre la realidad de nuestro conocimiento, crea el mito de la caverna para mostrar en sentido figurativo que nos encontramos encadenados dentro de una caverna desde que nacemos, y cómo las sombras que vemos reflejadas en la pared componen aquello que consideramos real, también usa esta alegoría para explicar cómo es para el filósofo guiar a las personas al conocimiento (educación), intentando liberarlas de las ataduras de la realidad de la caverna. Según este filósofo, la gente llega a sentirse cómoda en su ignorancia y puede oponerse, incluso violentamente, a quienes intentan ayudarles a cambiar (Cultura Genial-Revisión técnica por Ever Arrieta).

Hoy les traigo este tema que tiene mas de 2,300 años de antigüedad por su vigencia en la actualidad, somos una sociedad que, en su mayoría, nos sentimos cómodos con lo que sabemos o no sabemos y así vivimos una parálisis paradigmática que no nos permite adquirir el conocimiento necesario para razonar. A propósito de la coyuntura electoral, así como en las anteriores, hemos elegido a nuestros gobernantes por ser el mal menor, o porque nos da pena, o quizá porque el adversario nos da cólera, o porque habla bonito, o porque su spot publicitario nos gusta, o porque es un personaje de la farándula, etc., etc. Esta decisión al momento de ir a las urnas se llama voto emotivo y no voto producto de la razón, no decidimos con la razón justamente por falta de conocimiento objetivo que te permitiría decidir mejor por el futuro de tu comunidad. Platón nos enseña entonces que la única manera para no ser manipulados por las formas que provienen de las sombras de la ignorancia es el conocimiento, solo la educación nos hará libres decía mi abuelita y eso empieza en casa, empecemos hoy, nunca es tarde, hablamos luego.

Ulises Saldaña