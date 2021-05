Invocan a adultos mayores a confiar en vacunas contra covid-19

En las dos semanas de vacunación contra el covid-19 que inició la Dirección Regional de Salud y EsSalud Pucallpa, se lograron vacunar cerca de 7 mil adultos mayores de 70 y 80 años. Informó el Comando Covid Regional que Ucayali registra 15,390 adultos mayores de 70 años de los cuales hasta la fecha se vacunaron alrededor de 4,500, mientras que los mayores de 80 años llegan a 6,545 de los cuáles solo se inmunizaron 1,775. El jefe del Comando Covid, Ángel Gutiérrez Rodríguez, expresó su preocupación por la poca concurrencia de la población mayor de 70 y 80 años a vacunarse contra la COVID-19 y anunció que se replanteará nuestras estrategias de vacunación.

La población de adultos mayores de 70 y 80 años asciende a un poco más de 21,900, por lo que Gutiérrez, invocó a este sector de la población a vacunarse para protegerse de esta enfermedad y en el caso de contagiarse, la vacuna evitará que se agraven. Precisó que actualmente todo el personal de salud que se vacunó no se enferma, si contrae la enfermedad, no llega a complicarse su salud. Hasta el momento, no se ha registrado reacciones adversas graves en la región ni el país a consecuencia de las vacunas, por lo que exhorta a la población a poner el hombro contra el covid-19, vacunándose oportunamente.