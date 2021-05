Jueza resolvió que Daniel Zegarra sea investigado en libertad

Daniel Osiel Zegarra Macuyama, alcalde de Padre Abad, quedó en libertad la tarde de ayer domingo luego de que la juez Clavelito Linda Cuhello Guerra, titular del Juzgado de Investigación Preparatoria de la mencionada provincia, declarara infundado el requerimiento fiscal de prisión preventiva por siete meses debido a que la proporcionalidad de la medida de los presupuestos no supera los cuatro años de prisión.

Para la juez Cuhello Guerra, en el proceso que se le sigue al imputado Daniel Zegarra, el tercer presupuesto y más importante, el del peligro de fuga o de obstaculización, no se cumpliría, por lo que no corresponde dictar prisión preventiva por siete meses.

“El representante del Ministerio Público no ha podido sustentar con hechos concretos, sino de manera abstracta”, sostuvo la magistrada, por lo que finalmente dictó comparecencia con restricciones contra el imputado, cumpliendo las reglas de conducta, entre ellas la de presentarse cada 30 días a las oficinas del Ministerio Público a fin de justificar sus actividades, acudir a cada notificación que requiera a fin de colaborar con la investigación, dictando también el impedimento de salida contra el imputado mientras dura la etapa de investigación preliminar e intermedia.

Además, se fijó la suma de 5 mil soles como caución, el cual deberá pagar en el plazo de 10 días en favor del Estado, bajo apercibimiento de revocarse el mandato de comparecencia restrictiva y disponerse su prisión preventiva con internamiento en el penal de Pucallpa. Frente a ello, el fiscal Gomer Santos Gutiérrez, titular de la Fiscalía provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, interpuso el recurso de apelación a ser sustentada y presentada dentro de los plazos de Ley.

El alcalde de la provincia de Padre Abad, Daniel Zegarra Macuyama, fue detenido la tarde este último martes, tras disponerse una orden de captura en su contra por el delito de cohecho pasivo propio, en agravio del Estado-Municipalidad Provincial de Padre Abad.



SIGRIDT RODRÍGUEZ