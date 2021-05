La vacuna contra el covid-19 genera expectativas y gran esperanza en muchos adultos mayores. No obstante, la angustia y la duda también son sentimientos frecuentes en este mismo grupo poblacional debido a sus inquietudes propias en el entorno familiar y social. En entrevista con Ímpetu, un grupo de 25 personas de aproximadamente 70 años dijeron no estar seguros de vacunarse contra la enfermedad por temor a “antecedentes de efectos secundarios”.

El Comando Covid-19 Regional, a través de su presidente Ángel Gutiérrez, reportó el último lunes (tercera semana de vacunación) poca concurrencia de adultos mayores de 70 y 80 años en los puntos de vacunación contra el covid-19. Desde que inició la campaña de vacunación, de los 21 mil ancianos que hay en la región, sólo inmunizaron cerca de 7 mil. La región registra 15 390 adultos mayores de 70 años, de los cuales hasta la fecha se vacunaron alrededor de 4 500, mientras que los mayores de 80 años llegan a 6 545, de los cuales solo se inmunizaron 1 775.

VER TAMBIÉN:Francisco Sagasti: «A finales de este año llegaran 12 millones de dosis adicionales»



FALSAS CREENCIAS

Don Gustavo Sandoval, de 74 años, vive en el jirón Urubamba. Lo encontramos sentado en la vereda de su casa, muy tranquilo escuchando radio. Nos llamó poderosamente la atención que no tenía idea de la campaña de vacunación cuando se le consultó. Se le preguntó también si él aceptaría ser inoculado con la dosis de AstraZeneca, que es la que se está aplicando a los adultos mayores, de inmediato respondió con un rotundo “no”, porque sus hijos le dijeron que dicha fórmula no es eficaz y que tiene reacciones adversas, sobre todo para los diabéticos, y como él es una persona que sufre esta enfermedad, no tiene pensado vacunarse.

De igual manera, su esposa, doña Sonia, quien dijo no confiar en la vacuna, teme que los médicos no estén aplicando la dosis y que toda la campaña es una “total mentira”. Esta pareja afirma que sólo confía en que Dios, que es el único que los protegerá del covid, como lo viene haciendo desde que comenzó la pandemia, porque hasta la fecha dicen sentirse sanos y libres de síntomas.

VER TAMBIÉN:Presidente Sagasti: «Personas con problemas congénitas serán vacunados junto a adultos mayores»



MICROCHIP

Por otro lado, don Arturo Chota, de 75 años, vive sólo en una humilde casa ubicada en la calle Arturo Bartra (La Hoyada), y sabe que sus vecinos de su edad ya se han inoculado, pero él se niega hacerlo porque escuchó que a través de la vacuna se les inyecta un “microchip” para que el Estado vigile todo lo que hacen. Suena absurdo, pero él cree fielmente en esta teoría que generalmente se difunde a través de varios grupos de whatsapp para infundir miedo en las personas.

TROMBOSIS

Doña Sara de 71 años, vende refrescos en la esquina de la avenida Aviación, vive sola desde que sus hijos se independizaron. Al principio de la campaña sanitaria ella quería vacunarse, pero uno de sus clientes le dijo que la vacuna contra el covid-19 produce trombosis y provoca la muerte de los abuelitos, por lo que considera que aún tiene muchos años para seguir viviendo. Pese a que una vecina la quería llevar a vacunar, se negó rotundamente.

También están los adultos mayores que asisten a vacunarse por obligación de sus hijos, como es el caso de doña Gloria Muñoz Correa, que por la exigencia de sus hijos y hermanos es que acudió a su punto de vacunación, porque ella no quería ser inoculada, ya que no se siente enferma. Asimismo, indicó que la vacuna no es eficaz y que no le brinda seguridad ni confianza que ya esté protegida del covid.

VER TAMBIÉN:Invocan a adultos mayores a confiar en vacunas contra covid-19



PREOCUPACIÓN

Ante esta situación de desinformación y miedo, Ángel Gutiérrez Rodríguez, expresó su preocupación por la poca concurrencia de la población mayor de 70 y 80 años a vacunarse y anunció que se replanteará nuevas estrategias comunicacionales para que los adultos mayores confíen en la dosis de AstraZeneca, además de implementar más puntos de vacunación y “probablemente” se implemente la vacunación casa por casa.

“Hasta la fecha hay poca cobertura de vacunación en los adultos mayores de 70 años y eso es preocupante si comparamos el avance en otras regiones. Es por eso que vamos a ver otras estrategias para poder vacunar a todos, porque no llegamos ni al 30% de vacunados”, explicó el funcionario.

La población de adultos mayores de 70 a 80 años asciende a poco más de 21 900. El jefe del Comando Covid, quien también es médico de profesión, invocó a este sector de la población a vacunarse contra el virus para protegerse de esta enfermedad. Y si en caso se contagian, la vacuna evitará que presente síntomas graves.

VER TAMBIÉN:Colegio Médico “no es tomado en cuenta” en esta pandemia del covid-19



La poca acogida de la campaña de vacunación lo reafirmó la responsable de la casa del Adulto Mayor de Yarinacocha, Maritza Delgado. De los más de 4 mil adultos mayores de este distrito, sólo se han vacunado 750, los que pertenecen a las edades de 70 y 80 en los tres puntos de vacunación. Todo lo contrario sucede con la población de 60 años, quienes están a la espera de la fecha en que serán vacunados con total entusiasmo.

“No se quieren vacunar porque tienen temor, no confían en su eficacia por todos los temas mediáticos que se ha visto. Ellos están recibiendo una mala información, pero tampoco se les puede obligar. Hemos tratado de convencer a algunos, uno que otro accedieron de su negativa, pero otros se rehúsan rotundamente, que son los adultos de 80 a 89 años”, advirtió la funcionaria.

VER TAMBIÉN:Vacunan a esposa de Abimael Guzmán pero no a Alberto Fujimori



TRANSMITIR CALMA

Para comprender mejor el temor de los adultos mayores para ser inoculados, consultamos al Psicólogo, Ramiro Rivera Valdizán, coordinador del Programa Estratégico Salud Mental del Hospital Amazónico, quien explicó que el miedo o temor de los adultos mayores con respecto a la vacuna es transmitido muchas veces por las opiniones del familiar o cuidador que los atiende. El especialista indicó que es fundamental que la familia y cuidadores transmitan calma y ayuden a entender a los adultos mayores que la vacuna se ha desarrollado para proteger y prevenir una enfermedad como el Covid-19, que los pone en alto riesgo.

Dijo que uno de los rumores que más se escucha sobre la vacuna es que está creada para “matar a los viejitos o que tendrán reacciones muy graves”. Ante esto, acotó “La vacuna es la herramienta científica que la medicina nos está dando; por tanto, puede salvar una vida.

VER TAMBIÉN:Arequipa: Se registró disturbio en puntos de vacunación

La mejor vacuna es la que llega a mi hombro, si no llegamos a recibirla estamos desprotegidos, sobre todo de presentar la forma severa y complicada de la enfermedad. Eso tiene que entender nuestro abuelito”.

Advirtió que la inseguridad acerca de la vacuna no se compara con el riesgo de contagio y de la posibilidad de desarrollar la forma agresiva de la enfermedad. Las personas de edad avanzada y con comorbilidad muestran un escenario más complicado para recuperarse si se infectan con el virus.

En ese sentido, el psicólogo recomendó a los familiares buscar canales oficiales para informarse respecto a la vacuna, y evitar exponer a los adultos mayores a escuchar o ver noticias sensacionalistas o especulaciones que se difunden. “Todo miedo procede de una duda y la duda se genera por la mala información. La sobreinformación tiene consecuencias emocionales nocivas”, remarcó.



GABRIELA SÁNCHEZ