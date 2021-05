Intervienen oficina clandestina de la Municipalidad de Purús

El Fiscal Anticorrupción Geraldo Gianfranco Hernandez Valdivia, intervino una oficina clandestina ubicada en las intersecciones del Jr. Urubamba con Elmer Faucett en Pucallpa, lugar donde se efectuaban pagos por contratos y órdenes de compras y servicios fraudulentos » fantasmas». El fiscal solicitaría la detención preliminar y oportunamente la prisión preventiva de los funcionarios involucrados incluido el prófugo alcalde Leerner Panduro y el segundo regidor Jesús Montes Meléndez.

Esta modalidad ilícita tiene como fin aparentar egresos presupuestales tanto de gastos corrientes como gastos de capital (inversión) pretendiendo sustentarlo en supuestos servicios de consultorias de elaboración de perfiles y expedientes técnicos, como también por algunas supuestas herramientas de gestión, encargos, actividades, viáticos y adquisición de bienes.

VER TAMBIÉN: Padre habría asesinado a madre e hija a vísperas del Día de la Madre

Cabe señalar, que estos son manejados dolosamente de tal manera que con este propósito sustrajeron la data del manejo tecnológico del Sistemas Integrados de Administración Financiera (SIAF), para generar los egresos presupuestales de manera delictuosa sin presentar al momento de ser requerido por el fiscal la autorización del trabajo remoto del tesorero, ni del traslado fuera de la sede municipal de dicho sistema tecnológico y equipos de computo respectivo, además de constatarse que el lugar no tiene las condiciones de un domicilio de donde se estaría haciendo trabajo remoto sino la características de una oficina clandestina, no existiría razón para tal fin por que la oficina de Coordinación en Pucallpa cuenta con el servicio de internet por lo que en las próximas horas el fiscal solicitaría la detención preliminar y oportunamente la prisión preventiva de los funcionarios involucrados incluido el prófugo alcalde Leerner Panduro y el segundo regidor Jesús Montes Meléndez, quienes serian instigadores y autores materiales de estos hechos delictivos con la agravante de que gran parte de este presupuesto debiera destinarse a a las comunidades indígenas y no sacar ventaja económica de las mismas.

INFORMA: TATIANA ZACARIAS