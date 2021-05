Abogado de Xing Tang sin voz ni voto en audiencia que liberó a Paul Guerra Méndez

Tras la liberación del expolicía Paul Ricardo Guerra Méndez, quien cumplía prisión preventiva en el penal de Pucallpa, por haber ocasionado la muerte del chef Xing Tang, el abogado de la familia, Tony Penadillo, declaró en exclusiva con Ímpetu para explicar por qué se tomó como consentida la sentencia suspendida contra el responsable de la muerte de su patrocinado.

TERMINACIÓN ANTICIPADA

En audiencia privada de control del 9 de abril, de acusación solicitada por la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Coronel Portillo y con la solicitud de terminación anticipada planteada por la defensa del acusado, el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Coronel Portillo decidió aprobar el acuerdo de terminación anticipada propuesto por el fiscal y la defensa técnica del imputado, conforme al Acuerdo Plenario en el que Paul Guerra Méndez, se declaró culpable de los hechos, permitiéndole la disminución de la pena.

“El proceso de terminación anticipada lo realiza el Ministerio Público junto a la parte imputada y es presentada ante el juez de investigación preparatoria, cuando uno es abogado de la parte agraviada interviene en la etapa de investigación preparatoria, pero a nivel judicial se interviene como actor civil, es decir, aquel que se pronuncia para reparación civil”, sostuvo, Tony Penadillo.

SENTENCIA

El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Coronel Portillo condenó a Paul Ricardo Guerra Méndez de 26 años imponiéndole 3 años y 11 meses de pena privativa de la libertad suspendida por el periodo de 3 años por ser autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio culposo por el delito de lesiones graves con subsecuente muerte en agravio del extinto, Nemesio Xing Tang Aliaga.

Asimismo, se dispuso el pago de una reparación civil de 20 mil soles a favor del agraviado, debiendo ser pagado en 10 cuotas mensuales a partir de este mes. Disponiéndose finalmente la inmediata liberación del condenado.

5 AÑOS Y 4 MESES

“El proceso de terminación anticipada fue entre el Ministerio Público y el Poder judicial. La pena por homicidio culposo es de entre 4 a 8 años, el fiscal pidió para Paul Guerra Méndez 5 años y 4 meses, al declararse culpable se le disminuyó el tercio intermedio, menos lo 8 meses que estuvo en prisión y lo que queda es la condena. Para prisión preventiva o vaya a la cárcel la pena tiene que ser no menor a 4 años, al disminuirse la pena, la sentencia fue suspendida”, manifiesta Penadillo Díaz.

Según la defensa de la familia Tang, Tony Penadillo, cuando Nemesio Xing Tang falleció solicitó a la familia la sucesión intestada para que acredite ante el juzgado quienes son los sobrevivientes y así puedan constituirse como actor civil, sin embargo, pese a que lo solicitó a la familia Tang, entregaron tras varios meses posteriores, cuando ya se encontraban fuera de plazo.

Dicha documentación habría solicitado a la familia al inicio del proceso, volviendo solicitarla en el mes de septiembre, “ellos me entregaron el 16 de diciembre, al entregarlo me declararon improcedente”, dado que el plazo vencía los primeros días de diciembre, es decir “cuando la Fiscalía presentó su acusación fiscal ya nos encontramos en la etapa intermedia ahí se precluye el plazo”, quedando fuera como actor civil, asumiendo la Fiscalía, representada por el Erick Geremy Astuñague Condori, fiscal adjunto provincial de la Fiscalía Penal de Coronel Portillo, en apoyo del fiscal Yony Wilber Llanos Inquilla.

“La única facultad que tiene el abogado de la defensa técnica del agraviado es la de actor civil, representar a los actores civiles, pero como no se me presentó la sucesión intestada quedé fuera del proceso, entonces en este caso, el Ministerio Público asume la potestad de pronunciarse respecto a la reparación civil”, manifiesta Penadillo Díaz.

SENTENCIA CONSENTIDA

Es por ello que la audiencia en el que se sentenció con pena suspendida a Paúl Guerra Méndez, se declaró consentida la resolución número seis emitida por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Coronel Portillo, y precisa la conformidad por parte del fiscal representante de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Coronel Portillo, Erick Astuñague Condori, la defensa del acusado, el abogado Remberto Torres García y la defensa del agraviado, Tony Penadillo Díaz.

¿Qué voz pude levantar si no pertenezco al proceso en sí? No podía apelar ni la pena ni la reparación civil. Y eso la familia Tang lo sabía desde el mes de diciembre porque yo se los comenté. La constitución de actor civil lo declararon improcedente por extemporánea”, afirma la defensa de Xing Tang.

PROPORCIONALIDAD DE LA PENA

El abogado de la familia Tang, manifestó su disconformidad con la proporcionalidad de la pena, dado que este sería uno de los casos en el que pocas veces alguien que causa la muerte de una persona, como en este caso un accidente de tránsito, rara vez va a la cárcel.

“Lo que está mal, lo que se debe cambiar es la proporcionalidad de la pena, él es de los pocos casos que entra a prisión, si él no tuviera una agravante, hubiera quedado como suspendida casi como en la mayoría de casos”, indicó.

REPARACIÓN CIVIL

Tras la sentencia que deja a Paul Guerra Méndez libre, se le consultó a la defensa de la familia Tang si cabe la posibilidad de que el caso quede en cero. Este manifestó que, una persona que ha sido juzgada, no puede ser juzgada dos veces por el mismo delito, no obstante, no descartó se le inicie un nuevo proceso al expolicía por otros delitos.

“No puede ser juzgado dos veces por el mismo delito y tampoco procede el incremento en la reparación civil porque ya lo han sentenciado así. Los beneficiados van a ser los supervivientes (los padres) para eso cuando se empiece a hacer los pagos al expediente, la familia tendrá que acercarse con la sucesión intestada al juzgado para que cobren”, sostuvo.

Frente a las declaraciones del padre de Xing Tang hace unos días en Ímpetu, este mencionaba que la reparación civil era muy poca. Frente a ello se le consultó a Tony Penadillo, a lo que respondió: “La reparación civil va de acuerdo el daño que se ha causado, pregúntenle al fiscal, él fue el actor civil”, finalizó. Cabe mencionar que Ímpetu se comunicó vía telefónica con el patriarca de la familia Tang, pero no respondió al llamado.



SIGRIDT RODRÍGUEZ