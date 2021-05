Destruyendo los mitos que los pucallpinos creen sobre la vacuna

En este proceso de vacunación son un gran número de adultos mayores que no recurren a inocularse debido a muchos mitos que existen respecto a la vacuna. A continuación detallaremos algunos de ellos.

REACCIONES ADVERSAS

El caso de Gustavo Sandoval, de 74 años, él fue encontrado en la vereda de su hogar escuchando radio. Lo particular del anciano es que no tenía conocimiento de la campaña de vacunación. Cuando se consultó al ciudadano si aceptaría ser inoculado con la dosis de AstraZeneca, inmediatamente respondió un «no», su argumento fue que sus hijos le dijeron que dicha fórmula no es eficaz y que tiene reacciones adversas, sobre todo para los diabéticos, y como él es una persona que sufre esta enfermedad, no tiene pensado vacunarse.

«La mayoría de las reacciones a las vacunas son leves y temporales, tales como el dolor en el lugar de inyección o la febrícula. Los raros efectos colaterales graves notificados son investigados inmediatamente», indicó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

LA VACUNA DE DIOS

Asimismo, su esposa, doña Sonia, manifestó no confiar en la vacuna, teme que los médicos no estén aplicando la dosis y que toda la campaña es una “total mentira”. La pareja señaló que sólo confía en Dios, que es el único que los protegerá del covid, como lo viene haciendo desde que comenzó la pandemia, porque hasta la fecha dicen sentirse sanos y libres de síntomas.

MICROCHIP

Arturo Chota, un anciano de 75 años, es otra de las personas que se niegan a recibir la dosis porque escuchó que a través de la vacuna se les inyecta un “microchip” para que el Estado vigile todo lo que hacen. Esta creencia es muy popular sobre todo en las personas adultas.

Los rumores surgieron en marzo, cuando Gates mencionó en una entrevista que en un futuro «tendremos unos certificados digitales» que se usarían para mostrar quién se recuperó, quién se hizo la prueba y, finalmente, quién recibió la vacuna. No mencionó microchips.

La Fundación Bill y Melinda Gates dijo que «la referencia a los ‘certificados digitales’ está relacionada con los esfuerzos para crear una plataforma digital de código abierto con el objetivo de ampliar el acceso a las pruebas caseras seguras».

Por lo tanto, no hay evidencia que respalde las afirmaciones de que existe un plan para implementar microchips rastreables. Y la Fundación Bill y Melinda Gates le dijo a la BBC que estas afirmaciones son completamente falsas.



TROMBOSIS

Doña Sara de 71 años, se dedica a la venta ambulatoria de bebidas, a diferencia del resto de casos, la anciana si quería ser inoculada, pero uno de sus clientes le dijo que la vacuna contra el covid-19 produce trombosis y provoca la muerte de los abuelitos. A raíz de eso, ahora la anciana se niega rotundamente a recibir la dosis.

VACUNA INEFICIENTE

Doña Gloria Muñoz Correa, debido a la exigencia de sus hijos y hermanos tuvo que acudir a su punto de vacunación, pero la mujer no quería ser inoculada, ya que no se siente enferma. Asimismo, indicó que la vacuna no es eficaz y que no le brinda seguridad ni confianza que ya esté protegida del covid.

«Las vacunas son seguras. Todas las vacunas aprobadas son sometidas a pruebas rigurosas a lo largo de las diferentes fases de los ensayos clínicos, y siguen siendo evaluadas regularmente una vez comercializadas», así lo informó la Organización Mundial de la Salud.

INFORMA: TATIANA ZACARIAS