Tres sismos en un solo día en el Perú

Perú esta mañana tuvo tres sismo en diferentes horarios, los movimientos tectónicos ocurrieron en Tacna, Ica y Arequipa. Así lo informó el Centro Sismológico Nacional en su página oficial de facebook.

TACNA

Cabe señalar, que el movimiento ocurrió a las 02:53:23 a.m. a solo 21 kilómetros al nordeste del distrito de Susapaya, provincia de Tarata del departamento de Tacna. Según la escala por Worden el sismo fue moderado. Hasta el momento, ni la entidad ni algún medio local ha reportado muertes o daños mayores. El sismo presentó estas características:

Latitud y Longitud (º): -17.2926, -69.9848

Intensidad: V Susapaya, Tarata

Profundidad: 17

AREQUIPA

En la ciudad de Arequipa el movimiento se registró a las 06:27:08 a.m. teniendo como referencia que ocurrió a 2 kilómetros del surdeste de la localidad de Maca, de la provincia de Caylloma del departamento Arequipa. Según la escala por Worden el sismo tuvo una intensidad débil. No se reportaron muertes ni otros daños.

Profundidad: 11

Intensidad: III Maca

Latitud y Longitud (º): -15.65, -71.76

ICA

A solo 27 kilómetros al SO de Ica el movimiento se produjó a las 10:56:56 a.m. La escala por Worden señaló que el sismo tuvo una intensidad ligera. No hay muertes ni daños registrados hasta el momento.

Profundidad: 59

Intensidad: IV Ica

Latitud y Longitud (º): -14.28, -75.85

A tener en cuenta:

Tsunamis; los sismos con epicentros en el mar y magnitudes mayores a 7, pueden generar tsunamis.

Predicción sísmica; el Centro Sismológico Nacional recomienda tener cuidado con la información falsa en redes sociales, aclarando que los sismos no se pueden predecir.

INFORMA: TATIANA ZACARIAS