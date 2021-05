El mejor chocolate del mundo es peruano

La empresa peruana Cacaosuyo, con su barra de chocolate peruano «Cuzco 80» es considera como la mejor del mundo tras ganar en el International Chocolate Awards, siendo premiado en las categorías de chocolate oscuro y chocolate con leche 2020/2021.

¿Qué es el International Chocolate Awards?

Es el concurso más importante en donde se reconoce la excelencia en la fabricación de chocolate fino y en los productos elaborados con chocolate fino, cuenta con la participación de chocolateros que producen los más deliciosos chocolates elaborados con cacao premium de diversas latitudes.

Chocolate peruano

“Se puede decir que el cacao del Perú fue el ganador más grande en esta edición, pues los principales premios se otorgaron a marcas peruanas y chocolateros de diferentes partes del mundo que elaboraron sus chocolates con cacao de origen genético peruano”. señaló Samir Giha, CEO de Cacaosuyo.

Mediante una entrevista a Giha se le preguntó a qué se debe el gran el éxito de su marca y respondió: “Es el cacao, lo único que hacemos nosotros es cuidar lo que la naturaleza nos ha dado para que se exprese a través del chocolate».

Asimismo, también destacó la participación que tuvieron los pequeños agricultores que «continúan trabajando con cacaos nativos«, y no con los híbridos que tienen la característica de producirse en mayor cantidad, pero con menor calidad.

Cabe señalar, que debido a eso proviene su eslogan “For all of us who care”, que los caracteriza por mantenerse enfocados en la responsabilidad social, económica y ambiental. Añadió que «el gran cacao que posee Perú es gracias a los pequeños agricultores«.

