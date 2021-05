Menos de seis mil conductores usan casco en Coronel Portillo

En la provincia de Coronel Portillo son más de 30 mil las motos lineales que transitan por sus vías, de ellas menos del 20 % de sus conductores usan casco, pese a que está normado en el artículo 105 del Decreto Supremo (DS) Nº 016-2009-M del “Reglamento Nacional de Tránsito”.

“El conductor y el acompañante de una motocicleta o cualquier otro tipo de ciclomotor o de una bicicleta, deben usar casco protector autorizado”, se lee en la norma publicada hace doce años.

Asimismo, si hubiese un ranking de accidentes, las motos lineales serían el segundo vehículo con mayores eventualidades. “En el número de accidentes ocupa el primer lugar los motocarros, le siguen las motos lineales, sin embargo, estos últimos dejan un mayor número de heridos o casos más graves”, sostuvo Fredy Capcha, subgerente de Tránsito y Transporte Urbano de Coronel Portillo.

¿Por qué los pucallpinos conductores no usan casco?

Según Capcha “.hay demasiada desinformación a la hora de usar el casco, dicen que no ven, que no escuchan (…) Todos son mitos porque el casco te protege incluso del calor, siempre y cuando sean autorizados y tengan certificación”.

VER TAMBIÉN:El 89 % de contribuyentes de Manantay tienen deudas tributarias



¿Siempre se vio esta informalidad con el uso del casco?

Cuando hicimos campañas de sensibilización nos aproximamos en un 30 %, a la fecha se disminuyó, porque decir un 20% también es mucho. Pero, la entidad encargada de la fiscalización y el cumplimiento de esta norma (D S Nº 016-2009) es la Policía de Tránsito.

¿Cuánto es la multa por no llevar puesto el casco?

El conducir una moto sin tener puesto el casco de seguridad, o permitir que los demás ocupantes no lo tengan puesto, equivale a una multa del tipo grave, con un valor de S/ 352 y 20 puntos en el récord del conductor. Además, tiene lugar la retención del vehículo. Con ese dinero el infractor podría haberse comprado al menos cinco cascos.

Menos informalidad al conducir

Más de 60 mil motocarros transitan por la provincia de Coronel Portillo, de las cuales el 66 % (40 mil) están documentados. Asimismo, cerca de cinco mil vehículos se encuentran en el depósito municipal.

“Gracias a la campaña y a la fiscalización se superó el 50 % de formalidad en los vehículos de tres ruedas. Es bueno recordar que los conductores formalizados dan mayor seguridad y tranquilidad. Además, exhortó a la población de conductores que tienen el mal hábito de no usar casco, a usarlo y documentar su vehículo”, zanjó el subgerente.



MARTHA ZACARIAS