Se realizará parrillada para la lápida de David Nuñez

El grupo «Los Naturales» organizarán una actividad (parrillada) este miércoles 19 de mayo para poder recaudar fondos y comprar la lápida del artista fallecido, David Nuñez, mas conocido como «el rey de las pandillas». El comunicado lo realizó la hija del artista mediante su cuenta de facebook.

«Para las personas que deseen colaborar ESTE 19 DE MAYO se llevará a cabo la actividad Pro Lápida David Núñez, que esta siendo organizada por su grupo de amigos «Los Naturales», indicó. Cabe señalar, que aún se desconoce el lugar y la hora exacta del evento, pero varios medios locales confirmaron que se realizará el Iquitos.

David Nuñez, el «rey de las pandillas»

Asimismo, también precisó la presencia de artistas al mencionado evento. «Habrán artistas invitados, las personas que lo quieren admiran y deseen colaborar de corazón se les agradecerá y los que no de igual manera». De esa manera, también invocó a todos los detractores a evitar mencionar comentarios negativos. «Solo pedirles que se abstengan a sus comentarios desatinados».

Davis Nuñez formó parte de un grupo musical muy conocido en la ciudad de Iquitos, pero eso no significó que el artista económicamente se encuentre en las mejores condiciones. » Mi padre a pesar de ser un artista reconocido y valorado en otros lugares más que en su propia región, no estuvo amasado en plata como muchos se imaginan o como se expresaron. No es obligatorio, así como hay detractores, sé que hay más personas que lo quieren y sufrieron mucho por su pronta partida».

«Los Natuales» y su amistad con el «rey de las pandillas»

La hija del artista culminó su invitación agradeciendo al grupo «Los Naturales» por la gran amistad que le tienen a su padre. «Quiero agradecer a «Los Naturales» por el gran aprecio a mi padre, por estar con el en cada momento de su enfermedad y aún después de su muerte. Realmente con ustedes puedo entender el verdadero significado de la amistad, mi padre nos dejó un legado de grandes amigos, personas maravillosas que realmente a cada momento nos recalcan que no estamos solas, estoy inmensamente agradecida por la iniciativa en querer darle a mi padre una lápida como el se merece por los años de trayectoria como artista y por lo que significó para nuestra región, así mismo agradezco a todos sus fanáticos que de seguro se irán sumando para que esta actividad sea un éxito». concluyó.

