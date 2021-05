54 mil adultos mayores de 60 años quedaron sin vacunarse

En Ucayali, al menos 54 mil adultos mayores de 60 años faltan vacunarse contra el Covid-19, debido a que las 21 990 dosis de AstraZeneca se han agotado. La Dirección Regional de Salud anunció que el pequeño stock que sobra se utilizará para vacunar a los adultos que no pudieron movilizarse hasta los puntos de vacunación. La campaña se reiniciará cuando llegue otro lote de vacunas sobre el cual aún no hay respuesta del Ministerio de Salud.

Hasta el sábado 15 de mayo, se suspendió la vacunación en los cinco puntos habilitados, pero la escasez de dosis que sobran obligó a la Dirección Regional de Salud (Diresa-Ucayali) paralizar el proceso tres días antes de lo programado.

“Hemos logrado prácticamente culminar todas las vacunas. Estaba prevista la vacunación domingo, lunes y martes, sin embargo queda suspendido la vacunación en todos los puntos fijos hasta nuevo aviso, cuando llegue el nuevo lote”, indicó Juan Carlos Salas.

Por su parte, la coordinadora de Vacunación contra el Covid-19 de la Diresa, Liz García del Águila, calificó este proceso de vacunación como una estrategia exitosa, ya que lograron acogida más de lo previsto de los adultos mayores.

“La estrategia de vacunación a la población de adultos mayores de 60 años que se ha iniciado el 12 de mayo, se califica como exitosa ya que hemos tenido una gran acogida en todos los puntos. Teníamos previsto culminar el martes 18, pero fue grande la multitud de asistentes que ya no hay suficientes dosis”, enfatizó.

Asimismo, detalló que a diferencia de la vacunación a los adultos mayores de 70 y 80 años, donde la cobertura al día era de ochocientos a mil vacunados, para esta última semana, donde se comenzó a inocular a la población mayor de 60 años, han vacunado entre 2 300 a 2 700 por día, lo que permitió avanzar mucho más rápido de lo previsto.

VACUNACIÓN CASA POR CASA

La directora de Atención Integral y Calidad de Servicios de Salud, Keyli Mejía Chapiama explicó que hay un mínimo stock sobrante de dosis que han recogido de las provincias de Padre Abad y Atalaya, con esto van a inocular a los adultos mayores discapacitados que no pudieron movilizarse a los centros de vacunación. Con estas últimas dosis se agotan las 21990 vacunas que envió el gobierno.

“Nuestras estrategias a partir de hoy lunes estarían cambiando, ahora será la vacunación casa por casa para aquellos adultos mayores que no han podido movilizarse hasta los centros de vacunación identificados. Esto se desarrollará a través de brigadas móviles y líneas telefónicas, por donde se comunicarán los familiares con el personal que estará en campo para llevarle la dosis hasta su vivienda”.

La vacunación se retomará cuando llegue el nuevo lote de vacunas, el cual hasta el cierre de esta nota no hay una fecha ni cuantas dosis más llegarán a la región. Todo es incierto, las gestiones ya están dadas desde la semana pasada, sin embargo, el Ministerio de Salud aún no ha dado una respuesta.



GABRIELA SÁNCHEZ