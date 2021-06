Brasil detectó el primer caso de la variante India

El secretario de Salud del estado de Maranhao, Carlo Lula, comunicó este último jueves que se detecto el primer caso oficial de la variante India, en Brasil. Seis tripulantes del buque Shandong da Zhi, que viajaban desde Sudáfrica, dieron positivo al B.1.617.2.

VER TAMBIÉN: SEGUIDORES DE PEDRO CASTILLO PATEAN A PERIODISTA DEL CANAL N EN AYACUCHO

Brasil detecta el primer caso de la variante India

Según el secretario, uno de los tripulantes esta siendo tratado en un hospital privado de Sao Luis, en la capital del estado de Maranhao. Los 14 navegantes que permanecen en el barco, están infectados de Covid-19, dos con síntomas leves y los 12 asintomáticos. Además, nueve de ellos no fueron diagnosticados con el virus.

Por otro lado, a través de una conferencia de prensa Lula dijo: » Me contacte con el secretario de seguridad sanitaria del Ministerio de Salud y ministro Marcelo Queiroga, quien me informó que la tripulación se encuentra aislado y el barco no esta autorizado a arribar a tierra».

Además, dio a conocer que un centenar de personas tuvieron contacto con los navegantes que dieron positivo al coronavirus. Por ello, se les realizará pruebas, serán aislados y monitoreados.

INFORMA: ARIANA AREVALO