Renzo Garcés, el pucallpino que integrará la selección peruana

El pucallpino Renzo Garcés Stats de 24 años, fue convocado oficialmente por la Federación Peruana de Fútbol para defender la camiseta blanquirroja en los partidos frente a Colombia y Ecuador. Así lo dio a conocer el técnico de la Selección Peruana, Ricardo Gareca.

Garcés nació el 12 de junio de 1996 en la ciudad de Pucallpa y registra aproximadamente 147 partidos jugados y 6 goles realizados en el extranjero, así lo informó una el BDFA, la página argentina que brinda datos de todos los jugadores de futbol posibles.

Cabe señalar, que en la región Ucayali el fútbol representa uno de los principales deportes, sin embargo, no recibe el apoyo necesario por parte de las autoridades.

Vacunas para la Copa América

Asimismo, el técnico de la selección también informó sobre la situación de la vacunación en los jugadores. “No es obligación vacunarse, es una recomendación, son decisiones individuales, cada uno va a optar por lo mejor. Me han involucrado, pero yo no he suspendido la vacunación, acataremos lo que digan las autoridades. Mi postura es que hay gente más vulnerable”.

