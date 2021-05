Minsa inicia vacunación a grupos priorizados menos en Ucayali

Luego que el Ministerio de Salud (Minsa) anunciara que desde el viernes 21 de mayo se iniciaba con el proceso de vacunación contra el Covid-19 a los pacientes con trasplante de órgano, trastorno mental grave (cuadros psiquiátricos como psicosis, trastorno bipolar y cuadro no psiquiátricos como parálisis cerebral y autismo), así como enfermedades raras. En el caso de Ucayali, todavía no vacunarán a esta población por la falta de vacunas, que esperan lleguen antes que culmine el mes de mayo.

“El Minsa toda esta semana ha estado lanzando diversos comunicados de vacunación a nivel nacional de distintos grupos, así como son las personas con síndrome de Down, las personas con hemodiálisis y en esta ocasión las personas que sufren de algún problema de salud mental. Pero nosotros todavía no iniciamos este proceso”, informó la directora de Salud de las Personas y coordinadora del proceso de vacunación, Liz García del Águila.

“Estamos a la espera de la vacuna o tener el stock que nos permita vacunar a este grupo poblacional, si bien es cierto, es un grupo priorizado, pero mientras no se tenga la disponibilidad de la vacuna no podemos iniciar este proceso de vacunación”.

VER TAMBIÉN:Suspenden vacunación de segunda dosis para adultos mayores de 70 y 80 años



La región se encuentra a la espera de la llegada del segundo lote para la aplicación de la segunda dosis a los adultos mayores de 70 y 80 años a más, el cual, depende de cuántas vacunas ingresen al país.

“La disponibilidad de las vacunas depende del Ministerio de Salud, por lo tanto continuamos a la espera de un nuevo lote hasta fines de este mes, también de cuantas vacunas entren al país, de ahí el nivel central (Minsa) a través de Cenares nos hace la distribución a las regiones” añadió la también licenciada en Enfermería.

Para finalizar, indicó “Aclarar que el proceso no ha terminado, simplemente se ha suspendido, lo que se acabó es el stock de vacunas con el que contábamos. Apenas nos lleguen más iniciaremos con la vacunación de los adultos mayores y grupos priorizados”.

Dato:

Desde el 21 de mayo, comienza la vacunación contra el Covid-19 de los mayores de 18 años con enfermedades raras y huérfanas, trastornos mentales graves y que han recibido el trasplante de algún órgano. Este grupo se suma a las personas con síndrome de Down y los pacientes renales que reciben el tratamiento de diálisis. A diferencia de los adultos mayores, estos grupos de la población vulnerable al coronavirus no tienen que recurrir a la plataforma virtual del Ministerio de Salud para conocer la fecha y lugar de vacunación, sino que deben seguir un protocolo específico.



GABRIELA SÁNCHEZ