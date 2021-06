Susana Baca: «Gracias al canto superé la ansiedad que me provocó la pandemia»

Susana Baca, cantautora peruana de 76 años, mencionó este viernes a través de la plataforma «Compartiendo Sabiduría» que fue ‘gracias al canto que pudo superar la ansiedad que le provocó la pandemia’. También relató algunos sucesos difíciles que vivió en la cuarentena.

Luego de que el gobierno central dispusiera nuevas medidas de bioseguridad en abril del 2020, la cuarentena se veía cada vez más larga e imposible de que se acabase. Fue debido a esto que la cantautora y ganadora de 3 Grammys, Susana Baca, entrara en ansiedad debido a que sus sueños y planes a futuro se vieran truncadas.

“Se empezó a caer todo en mi vida. Me sentía como en un encierro espiritual. Un día mi esposo me ve y me dice: ‘Susanita, canta. Yo te he escuchado cantar en circunstancias más terribles que esta, hazlo’. Esas palabras me marcaron. Comencé a cantar y cantar a diario.

Asimismo, ella mencionó que buscó maneras de avanzar en su vida musical y al ver que sus músicos se encontraban lejos de su país decidió hacerlo sola y ‘a capela‘. «Mis músicos estaban lejos, no podían venir por la pandemia. Cantar a capela no es perfecto. Sin embargo, yo renuncié a esa perfección. Enfrenté mi ansiedad, me liberé de los temores y decidí cantar a pesar de las circunstancias”, explicó

Gracias a esa experiencia, la cantautora e investigadora musical logró grabar su disco A Capella, el cual le hizo ganar su tercer Grammy Latino en noviembre pasado. “Me siento muy orgullosa, no solo por este logro, sino porque a través del canto pude encontrar el camino para superar mi ansiedad, ese miedo que muchas veces sentimos y nos genera una presión en el pecho.

De la misma forma ella resaltó que «la ansiedad no debe ser una barrera en nuestra vida. Debemos buscar o crear herramientas para poder vencerla”.

Este testimonio de la cantante peruana forma parte del tercer episodio de «Compartiendo Sabiduría«, la plataforma digital creada por Tottus que tiene como fin empoderar a las mujeres peruanas a través de testimonios y experiencias de vida que las inspiren a estar mejor consigo mismas.

En este nuevo capítulo de «Compartiendo Sabiduría«, Susana Baca explica que la ansiedad es un sentimiento de temor e inquietud que siempre estará presente en todas las etapas de nuestra vida.

Por ello, es importante que todas las mujeres puedan identificarla, aceptarla y hacerse cargo de ella. “Yo pensaba que a medida que uno iba madurando, la ansiedad decaía. Pero no es así. Nos acompaña siempre. Cuando fui Ministra de Cultura, que fue un gran honor para mí, viví mucha ansiedad» recalcó

«Sin embargo, aprendí que en esas circunstancias, uno debe buscar mecanismos y recursos para controlarla y seguir adelante en la vida”, culminó.

