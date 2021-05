La Uchulú: se enfrentó a la producción del «El Artista del Año»

Esaú Reátegui Wong, ‘La Uchulú‘,se enfrentó la noche de este sábado a la producción de El artista del año para exigir que se le permitan asumir más retos en la competencia. La conductora Gisela Valcárcel aplaudió este hecho, quien destacó la fortaleza y osadía que tuvo la participante.

En un video de los ensayos, se observó que Esaú pidió que le dejen interpretar otra parte de la canción “Todos me miran” que cantó junto a Cielo Torres para demostrar que era capaz de dar la talla en el escenario.

Tras la emisión de estas imágenes, La Uchulú le comentó su indignación a Gisela Valcárcel: “Se supone que yo soy el que participa en el programa y yo tengo que demostrar que si puedo. A mí me limitan demasiado y la parte más importante la cante el invitado, no me parece. Yo quiero demostrar que también puedo hacerlo”.

Al escuchar esto, la ’Señito’ apoyó el reclamo de La Uchulú a la producción de El artista del año y precisó lo importante que es asumir retos para poder salir adelante en la vida y demostrar de lo que uno puede llegar a ser.

“La vez pasada te dije que muchos pisan 20 escenarios y eso no significa que lo harán siempre. Muchos estudian en una universidad, pero no todos tendrán la valentía para cuando las cosas se vuelvan duras al continuar con su sueño personal, pero ella lo ha cambiado todo y quiere demostrarlo”, manifestó.

Lamentablemente debido a esta desición ya los pocos días de ensayo que quedaban fe que le costó a la Uchulú un buen puntaje po parte de Santi Lesmes, quien criticó severamente a Esaú su mal desempeño de esa noche.

INFORMA: JESÚS HUATANGARI